Massimo Lovati convocato dai pm a Brescia ma l'avvocato Gallo non lo sa e s'infuria: "Chi è Alfredo Scaccia?"

Mercoledì 12 novembre Massimo Lovati è stato invitato a comparire in Procura a Brescia dopo le deposizioni dei colleghi Federico Soldani e Simone Grassi, con cui aveva difeso Andrea Sempio nel 2017. Il 73enne sarà sentito come “persona informata sui fatti” nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione a Pavia, che ha tirato in ballo l’ex pm Mario Venditti e Giuseppe Sempio. Potrà presentarsi senza il suo legale, Fabrizio Gallo, colto di sorpresa dalla convocazione annunciata dal portavoce di Lovati, Alfredo Scaccia, a Chi l’ha visto. Gallo, però, dice di non conoscere Scaccia: ne è seguito un siparietto durante la diretta di Ore 14, la trasmissione di Rai 2 condotta da Milo Infante.

La notizia di Chi l’ha visto su Massimo Lovati

Attraverso un post su Facebook, la trasmissione Chi l’ha visto ha annunciato che “l’avvocato Massimo Lovati ha ricevuto l’invito a comparire come persona interessata dalla Procura di Brescia, che indaga sulla presunta corruzione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Non è indagato”.

A riferirlo sarebbe stato il “nuovo portavoce”, Alfredo Scaccia: “Domani alle 16 Lovati si presenterà in Procura a Brescia da solo, senza l’assistenza di alcun difensore in quanto convocato. Riferirà quanto già dichiarato alla stampa”.

La convocazione avviene dopo le deposizioni di Federico Soldani e Simone Grassi, ex avvocati di Andrea Sempio nel 2017.

La reazione di Fabrizio Gallo a Ore 14

Milo Infante, conduttore di Ore 14, ha dato la notizia in diretta, chiedendo conferma all’avvocato di Lovati, Fabrizio Gallo.

Immediato il commento incalzante di Milo Infante: “Lei si fa superare dalla Procura e dal portavoce?”

Gallo, infatti, è stato colto di sorpresa, confermando di essere all’oscuro di tutto: “È da ieri che non lo vedo. Non so chi sia questo Scaccia. Mica faccio la balia di Lovati. So che c’è anche un agente, ma io voglio stare fuori da questa storia”.

La battuta di Milo Infante su Lovati

Il legale ha provato a chiamare Lovati durante la trasmissione, senza successo: “È occupato”.

Inevitabile la battuta di Milo Infante: “Sarà al telefono col portavoce…“.

Gallo s’infuria in chiusura di trasmissione

Sul finale della trasmissione, Gallo si è infuriato:

“Devo dire una cosa. Siccome ci ho sempre messo la faccia, sono una persona perbene e onesta, fino a ieri sera alle 8 non c’era nessun addetto stampa e non c’era nessun tipo di convocazione. Io non so se la convocazione sia vera, e non ne dubito. Però o mi si chiarisce questa circostanza, perché non vengo a fare il pupazzo nelle trasmissioni, oppure sono pronto a togliere il disturbo. Verifichiamo chi è questo Alfredo Scaccia, vediamo come si è inserito stanotte. Perché mi è arrivato un messaggio di Lovati che doveva parlarmi, alle 4 e mezza di notte, vediamo chi è questo soggetto, come si è inserito e volevo almeno un minimo di rispetto per il lavoro che sto facendo e di essere avvertito di questa cosa. Perché il pupazzo non lo faccio. Non mi risponde, Lovati. Se non chiarisce io prendo e vado via, tolgo il disturbo, non c’ho bisogno. C’ho altre cose da fare, a Roma, in studio da me. Io metto la faccia, ma la metto soprattutto con gente che ne vale la pena. Non so chi sia questo tipo, vorrei verificarlo. Mi hanno detto che non è una persona… adesso lo verifico. Io prendo e tolgo il disturbo. Dopo Corona, dopo tanta gente, e interviene di notte, alle 4 di notte, una persona che si finge addetto stampa… ci sarà sicuramente un contratto con questa persona… io non ci voglio stare”.