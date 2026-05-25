Massimo Lovati delude alle elezioni a Vigevano e scherza con Pino Rinaldi: "Pronosticato di arrivare ultimo"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Avventura politica da dimenticare per Massimo Lovati alle elezioni comunali di Vigevano: l’ex legale di Andrea Sempio nel caso Garlasco si è candidato a sindaco con la lista Democrazia Sovrana Popolare di Marco Rizzo, arrivando ultimo. Avventura da dimenticare, o forse no dal momento che il diretto interessato, in collegamento con Ignoto X su La7, ci ha scherzato sopra: “Il mio pronostico era quello di arrivare ultimo: ci ho azzeccato”.

Pino Rinaldi scherza con Massimo Lovati

Così il conduttore di Ignoto X su La7, Pino Rinaldi, ha scherzato con Massimo Lovati in collegamento.

“Prima di immergerci nella triste vicenda di Garlasco, una battuta che io non trattengo: sembra proprio che dai risultati delle elezioni […] le cose non vadano benissimo“, ha detto.

ANSA

E ancora: “Credo che la magistratura, il mondo dell’avvocatura e lo spirito della giustizia vogliano che lei non lasci l’attività di avvocato. Non si vuole che lei vada a fare il politico. Chi se ne importa, direbbe qualcuno. Lei rimane il nostro avvocato”.

La replica di Massimo Lovati: “Prima dei risultati ho detto che il mio pronostico era quello di arrivare ultimo: ci ho azzeccato perfettamente. A me piace anche scherzare e siccome mi hanno dato l’opportunità di scherzare, di giocare, l’ho fatto con leggerezza e spirito filosofico“.

“Ottima strategia”, ha commentato Rinaldi prima di far virare il tema della trasmissione sul caso Garlasco.

Massimo Lovati candidato sindaco di Vigevano

Per la cronaca: a Vigevano si andrà al ballottaggio fra Rossella Buratti (centrosinistra) e Paolo Previde Massala (civico sostenuto da Forza Italia e Lab 27029).

Giù, in fondo alla lista degli aspiranti, c’è il nome di Massimo Lovati che con Democrazia Sovrana Popolare ha conquistato meno di 200 voti.

Perché Massimo Lovati si è candidato con Marco Rizzo

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera a inizio aprile, il 73enne ex avvocato di Andrea Sempio aveva spiegato il perché dell’avvicinamento a Marco Rizzo: “Mi piacciono le sue idee, come l’uscita dall’Europa e dalla Nato”.

E poi: “Oggi non c’è più la classe operaia della Fiat, ma tanta gente che non sa come campare sotto i burocrati di Bruxelles”.