Massimo Lovati indagato per diffamazione, l'avvocato di Sempio potrebbe essere "sollevato dall'incarico"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Massimo Lovati, l’avvocato di Andrea Sempio, ha commentato la notizia dell’indagine per diffamazione aggravata a suo carico dopo la querela presentata dallo studio Giarda, che per 8 anni ha difeso Alberto Stasi nel caso del delitto di Garlasco. Il legale, al centro della bufera anche per le sue dichiarazioni riportate da Fabrizio Corona, potrebbe essere sollevato dall’incarico, come da lui stesso ammesso in tv.

Il commento di Lovati alla querela dello studio Giarda per diffamazione

In collegamento con la trasmissione Mattino Cinque, Massimo Lovati, a proposito della querela presentata nei suoi confronti dallo studio Giarda, ha dichiarato: “Non è una richiesta di rinvio a giudizio, ma un avviso di conclusione delle indagini preliminari. Non è ancora stata fissata nessuna udienza, so che ci sarà questo procedimento a mio carico. Devono fissare l’udienza davanti al Tribunale”.

Lovati è indagato per diffamazione aggravata per aver fatto riferimento a una “macchinazione” in relazione all’indagine del 2017 sul delitto di Garlasco. A Mattino Cinque, l’avvocato ha chiarito il suo punto di vista: “Per me l’indagine del 2017, nata solo perché un’agenzia investigativa privata ha pedinato il mio assistito per 3 mesi, trovando ben poco, è stata una macchinazione. Secondo me non è un’offesa“.

ANSA

L’avvocato Massimo Lovati.

Massimo Lovati ha poi aggiunto: “Questa nuova indagine è basata sugli stessi elementi di quella del 2017, a buon intenditore poche parole… Se penso che anche questa sia una macchinazione? Io non penso niente. Ho detto che quella del 2017 per me era frutto di una macchinazione, non vorrei che lo sia ancora”.

Massimo Lovati sollevato dall’incarico di avvocato di Andrea Sempio?

Nelle ultime ore, Massimo Lovati è finito al centro della bufera anche per alcune sue dichiarazioni rilasciate a Fabrizio Corona e pubblicate nello speciale Falsissimo.

Sulla possibilità che possa essere sollevato dall’incarico di avvocato di Andrea Sempio alla luce delle recenti polemiche che lo hanno visto protagonista, Lovati ha detto: “Io ho il timore di essere sollevato dall’incarico. Per ora no. Penso che ci ritroviamo stasera (giovedì 9 ottobre, ndr) per parlare. Io voglio rimanere, ma non dipende da me”.

Il legale ha dichiarato ancora: “Non ho alcuna intenzione di rimettere il mandato. Se mi revocano, metteranno un altro collega o terranno solo l’avvocata Taccia. Con lei non ci siamo sentiti, stasera ci sarà anche lei. Perché mai io dovrei fare un passo indietro? Io faccio l’avvocato e vorrei difendere Sempio fino alla fine. Io ritengo sia estraneo a questo fatto e ho dalla mia le carte per poterlo dimostrare. Se mi lasciano andare avanti, vado avanti volentieri, è la mia causa. Altrimenti pazienza, ci sono altri avvocati migliori di me”.

Massimo Lovati, nel corso del collegamento, ha anche ammesso di temere di essere sospeso dall’Ordine degli Avvocati: “Se non verrò compreso, sì, temo di essere sospeso”.

Il chiarimento di Lovati sulle parole dette a Falsissimo di Fabrizio Corona

A proposito delle sue parole rilanciate da Falsissimo di Fabrizio Corona, Massimo Lovati ha ribadito: “Tutto quello che ho dichiarato è frutto di una finzione scenica (a Ore 14, nella giornata di mercoledì, Lovati aveva affermato che Corona gli avrebbe proposto di fare un film in cui lui avrebbe interpretato il personaggio di Jerry La Rana, ndr), stavo recitando una parte”.