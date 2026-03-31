Massimo Lovati lascia l'avvocatura e si candida come sindaco di Vigevano, la decisione svelata da Gallo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

C’è un nuovo colpo di scena nell’intricato caso del delitto di Garlasco, che riguarda in modo specifico Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio. Il legale ha deciso di lasciare l’avvocatura e di candidarsi come sindaco di Vigevano. Lo ha confermato in tv il suo avvocato Fabrizio Gallo.

L’annuncio di Gallo su Lovati candidato sindaco di Vigevano

Fabrizio Gallo, avvocato di Massimo Lovati, ha confermato a Mattino Cinque la notizia: “Lovati vuole chiudere col passato, vuole rilasciare la toga. Questo è un danno per l’avvocatura, credetemi, perché ha aiutato tante e tante persone e ha l’avvocatura nel sangue. Amava questo lavoro ma al momento è costretto a fare un passo indietro. Le minacce, le varie cose in tv… Vuole occuparsi di altro. Vuole dedicarsi alla sua città e vuole fare il sindaco della sua città“.

Gallo ha poi aggiunto: “Non volevo dare questa notizia perché sembrerebbe una cosa politica, io non so neanche il partito. Non mi interessa. Ma devo confermarvi questa notizia”.

ANSA

La polemica su Lovati candidato sindaco di Vigevano

La notizia ha fatto subito scalpore. E non sono mancate le polemiche.

Alessandra Viero ha preso la parola: “La locandina della candidatura di Lovati ha lo slogan ‘Un sogno in comune’, che è il sogno di Lovati, il suo cavallo di battaglia. Ce lo ricordiamo tutti. Mi viene un dubbio: Gallo ha detto che Lovati fa un passo indietro per le minacce e, attenzione, io esprimo solidarietà sia a Lovati che a Giada Bocellari. Non mi torna, però, una cosa: fa un passo indietro per le minacce e fa un triplo carpiato in avanti candidandosi a sindaco di Vigevano. Legittimo, ma mi viene in dubbio: non è che voglia monetizzare o usare la visibilità avuta per candidarsi e usarla per la politica?”.

Fabrizio Gallo ha replicato: “Quanto guadagna un sindaco? Quanto guadagna un avvocato con la sua visibilità?”.

Viero ha contro-replicato: “Non è per i soldi, è per la visibilità. Prima del caso di Garlasco, chi lo conosceva?“.

Lovati e le minacce di morte

Delle minacce di morte ricevute dall’ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, si era parlato sempre a Mattino Cinque nella puntata di lunedì 30 marzo.

In quell’occasione, Fabrizio Gallo aveva raccontato: “Da quando ha parlato delle ferite sulle palpebre, che lui disse potevano essere per il fatto che Chiara Poggi non dovesse vedere qualcosa, sono cominciate una serie di telefonate da un numero anonimo. A Lovati gli hanno detto: ‘Non devi parlare più di alcune cose in tv o fai la fine di David Rossi‘”.