Massimo Lovati le parole su Yara Gambirasio e Bossetti, la replica dell'avvocato di Sempio: "Chiedo scusa"

L’avvocato Massimo Lovati è nel mirino per le dichiarazioni contro la Procura di Pavia e lo studio Giarda nel caso Garlasco, ma anche per le discusse esternazioni sul caso di Yara Gambirasio in "Falsissimo" di Fabrizio Corona. Il comportamento del legale è stato segnalato all’Ordine degli Avvocati e indagato per diffamazione, mentre è a rischio anche il suo mandato di difesa di Andrea Sempio.

Massimo Lovati, le scuse per le parole su Yara Gambirasio

Negli ultimi giorni l’avvocato Massimo Lovati è finito al centro dell’attenzione per le sue esternazioni riguardo al delitto di Garlasco, ma anche per le sue frasi sul caso Yara Gambirasio e la difesa di Massimo Bossetti.

Ascoltato nel corso del programma televisivo "Dentro la notizia", il legale si è in qualche modo giustificato, affermando di aver effettuato un discorso di finzione, "interpretando un personaggio"

"L’ho detto in una fiction come caso scolastico, io interpretavo un avvocato faccendiere" ha affermato Lovati. "Ero Gerry La Rana, ho detto che avrei difeso Bossetti in un altro modo. Non sono io che parlo, ma il personaggio Gerry La Rana".

Sono arrivate anche le scuse. "Se i genitori di Yara si sentono offesi chiedo scusa, ma non era mia intenzione. Magari non ero lucido, ma quello che ho detto non voleva offendere né la memoria della bambina né la famiglia".

La replica alla Procura di Pavia

Nell’intervista Lovati ha criticato la nota della Procura di Pavia, che smentirebbe le sue affermazioni, lamentando però che il comunicato non riporterebbe le sue parole. "Il comunicato non riporta ciò che dico io, smentisce ciò che ho detto ma non c’è ciò che ho detto. Sinceramente non ho capito" ha precisato.

L’avvocato si è espresso anche sul possibile procedimento disciplinare presso l’Ordine degli Avvocati. "Fino a ieri sera non ho ricevuto notizie, oggi sono partito alle 5 e non ho visto la Pec" ha chiarito. "Fino a ieri sera non c’era nulla. Se ci sarà un procedimento disciplinare mi difenderò, se no nulla. Il 6 ottobre sono stato a Pavia, ho chiarito tutto e loro penso abbiano capito che non c’era nulla. Poi non era ancora successa la bufera di adesso, magari mi richiameranno".

A rischio la difesa di Andrea Sempio?

Lovati ha inoltre confermato l’incontro con la famiglia Sempio e l’avvocata Angela Taccia, senza sbilanciarsi sulla possibilità che l’argomento principale sia l’eventuale revoca del suo mandato.

"L’incontro sarà ad Abbiategrasso presso lo studio di Angela Taccia, non a Garlasco" ha sottolineato. "Mi ha chiamato Andrea Sempio l’altro ieri per parlare dopo gli ultimi sviluppi, ieri io non potevo e ho fissato per stasera, non so quale sarà l’ordine del giorno".

Lovati nell’occhio del ciclone

È stato, com’è noto, il podcast "Falsissimo" a mettere nei guai Massimo Lovati. La Procura di Pavia ha rilasciato una nota ufficiale definendo "oggettivamente destituite di ogni fondamento" le sue dichiarazioni rilasciate a Fabrizio Corona, in cui il legale sosteneva che la riapertura dell’indagine sul delitto di Garlasco fosse stata voluta dal procuratore aggiunto Civardi e che Napoleone volesse archiviare.

Contemporaneamente, l’Ordine degli Avvocati di Pavia ha aperto un monitoraggio del comportamento pubblico dell’avvocato, valutando l’avvio di un procedimento disciplinare per valutare se le sue dichiarazioni contravvengano alla deontologia forense.

Lovati è anche destinatario di un’indagine per diffamazione aggravata presso la Procura di Milano, a seguito di accuse mosse dallo studio Giarda che lo denuncia per aver definito "macchinazione" l’indagine del 2017 contro Sempio.

Infine, nel corso dello stesso confronto mediatico con Corona, Lovati aveva fatto dichiarazioni sul caso Yara Gambirasio, affermando che la difesa dell’avvocato Salvagni avrebbe dovuto sostenere che Bossetti fosse "amante di Yara", pronunciando frasi volgari a proposito delle loro presunte relazioni sessuali. Tali affermazioni hanno suscitato proteste da parte del legale Salvagni, che le ha definite "ignobili" e lesive della memoria della vittima.