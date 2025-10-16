Massimo Lovati punta su Fabrizio Corona dopo Garlasco, "c'è qualche progetto interessante"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Massimo Lovati e Fabrizio Corona potrebbero lavorare insieme a un nuovo progetto. Lo ha riferito lo stesso avvocato al quale Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, ha revocato il mandato pochi giorni fa. Il legale ha spiegato di essere in contatto con l’imprenditore e che è aperto a considerare eventuali iniziative professionali da realizzare con lui.

Massimo Lovati: “Fabrizio Corona si è fatto sentire, non è un rapporto finito”

Intervistato dal Corriere della Sera, Lovati ha dichiarato che la collaborazione con Corona potrebbe avere nuovi sviluppi, nonostante il “trappolone” del vino.

“Dobbiamo vedere se è un trappolone per me o per lui. La cosa è in evoluzione. Non è un rapporto finito”, ha spiegato il legale. Quando gli è stato chiesto esplicitamente se intende fare altro con Corona, ha dato la seguente risposta: “Perché no. Io sono stato sempre molto curioso e aperto ad esperienze nuove.

Ha aggiunto che l’ex “Re dei paparazzi” “si è fatto sentire” e che “ci può essere qualche progetto interessante”. “In alcuni momenti lui è anche geniale”, ha chiosato.

Alla pensione non ci pensa. Finché sarà in salute continuerà a fare l’avvocato. “Non penso certo di andare ai giardinetti, al limite vado alle corse dei cavalli”, ha raccontato.

Lovati smentisce Andrea Sempio

Andrea Sempio, pochi giorni fa, gli ha revocato il mandato. Che cosa è successo? “Mi ha telefonato e mi ha esonerato. Io avrei voluto proseguire, ma evidentemente ha altre idee al riguardo e non posso che prenderne atto”.

Lovati ha sottolineato di essere dispiaciuto per la decisione presa dal suo ex assistito. In parte lo ha smentito. Sempio ha sostenuto che la scelta di fare a meno del legale, in gran parte, non è dipesa dalle questioni mediatiche, bensì da una mancata visione comune sulla linea difensiva da adottare.

“Lui parla di mancata condivisione della linea difensiva, però non mi ha spiegato su cosa – ha detto Lovati -. E quindi penso che sia per via delle mie esternazioni in televisione“.

Il legale non si rimprovera nulla ed è certo che “tecnicamente” non ha fatto alcuno sbaglio. “Forse pago lo scotto di apparire troppo guascone e disinvolto. Ma io sono fatto così ed è difficile che possa cambiare”, ha dichiarato, sempre parlando con Il Corriere della Sera.

Le corse dei cavalli e l’amore per la tv

Capitolo Mario Venditti e corse dei cavalli. “Io – ha spiegato Lovati – vado alle corse dei cavalli da quando avevo 15 anni. Ho detto, e lo confermo, che l’avrò visto una-due volte, nel 2010. Ma le corse sono come una partita allo stadio”.

L’avvocato ha inoltre detto che, se lo invitano, continuerà ad andare in tv: “Ho conosciuto persone interessanti, con alcune intrattengo rapporti amichevoli. C’è tanta cultura, di più che nei tribunali“.