Massimo Lovati seguito dall'agente televisivo Andrea Di Carlo, ex fidanzato di Arisa: "Esclusiva all over"

Massimo Lovati sempre più star televisiva. Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, gli ha ufficialmente revocato il mandato di recente. Da allora l’avvocato ha fatto sapere di essere interessato a progetti legati al piccolo schermo. Il legale, per fare nuove esperienze mediatiche, si sarebbe affidato a un agente del mondo dello spettacolo, Andrea Di Carlo.

Massimo Lovati assistito dall’agente televisivo Andrea Di Carlo

“Non ne so niente, sono cose di cui si sta occupando il mio agente. Mi piacerebbe partecipare a un reality show? A me non piace niente, prendo quello che viene”, aveva detto ai microfoni di Fanpage.it Lovati, commentando la voce rilanciata sul Fatto Quotidiano di una possibile trattativa legata a una presunta sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

L’ex legale di Sempio, per inserirsi meglio nel contesto televisivo, avrebbe iniziato a farsi seguire dall’agente Andrea Di Carlo. A renderlo noto è Umberto Brindani, direttore del settimanale Gente.

ANSA Massimo Lovati

Così il giornalista sul suo profilo Facebook: “Massimo Lovati, alias Gerry La Rana, è un avvocato che ha un avvocato. E adesso ha pure un agente di spettacolo. Si tratta di Andrea Di Carlo, noto ai più come ex fidanzato di Arisa. Pare che, alle richieste di intervista al suo ‘assistito’, l’agente risponda che Gerry ‘ha un’esclusiva all over’. Qualunque cosa voglia dire”.

Chi è Andrea Di Carlo: la love story con Arisa e chi sono i suoi clienti vip

Di Carlo, per un certo periodo, è balzato anche agli onori della cronaca rosa del Bel Paese per la relazione avuta con la cantante Arisa.

I due avevano intenzione di sposarsi. Qualcosa poi è andato storto. Le nozze non sono mai state celebrate ed è arrivata la rottura sentimentale.

Tra gli assistiti dal manager, oltre al già citato Lovati, figurano Anna Pettinelli, Federico Fashion Style, Vera Gemma, Rosa Chemical e Morgan.

Lovati non esclude nuove collaborazioni con Fabrizio Corona

Tornando alle apparizioni televisive di Lovati, l’avvocato non ha mai nascosto il suo ‘amore’ per le telecamere. Di recente, ha spiegato di apprezzare molto l’ambito televisivo. Non ha nemmeno escluso che in futuro possa collaborare nuovamente con Fabrizio Corona. Già è stato ospite a Falsissimo, podcast condotto dall’ex “Re dei Paparazzi”.

Corona, in quel frangente, intervistò il legale bevendo vino con lui. Inizialmente Lovati accusò Corona di avergli teso una trappola. Poi, però, disse che sarebbe stato disponibile a lavorare con lui per eventuali nuove iniziative mediatiche.