Massimo Lovati testimonial di un dentista in Albania, spunta il contratto e l'operazione da 8mila euro gratis

Un intervento gratuito dal valore di 8330 euro per un impegno da 24 mesi come testimonial, con la clausola dell’impegno a non aprire collaborazioni con altre strutture. È l’ingaggio che Massimo Lovati ha accolto da un’azienda sanitaria in Albania: l’avvocato si sottoporrà a un intervento per l’installazione di un impianto e dovrà fare pubblicità alla clinica di un dentista. A riferirlo è lui stesso, una novità che arriva dopo la fine del mandato come difensore di Andrea Sempio, l’ennesimo colpo di scena piombato sulla nuova inchiesta del delitto di Garlasco.

In Albania come testimonial di un dentista

Durante la puntata di Dentro la Notizia andata in onda martedì 14 ottobre Massimo Lovati, in collegamento dal suo studio, incalzato dal conduttore Gianluigi Nuzzi ha dichiarato di essere prossimo alla partenza per l’Albania per sottoporsi a un intervento in uno studio dentistico.

Non come paziente, ma come testimonial: l’ormai ex avvocato di Andrea Sempio, infatti, ha firmato un contratto che lo terrà, impegnato per 24 mesi per fare pubblicità alla clinica.

Nello specifico in Albania gli verranno applicate le faccette, utilizzate generalmente sopra i denti per migliorarne l’estetica e coprire irregolarità come macchie, spaccature e altre imperfezioni.

La clinica si trova a Tirana e la partenza è prevista per giovedì 16 ottobre. “Finalmente mi mettono i denti”, dice contento Lovati alle telecamere Mediaset.

Il contratto

Come anticipato, per questo impegno Lovati ha firmato un contratto. Dentro la Notizia ne riporta alcuni estratti dai quali leggiamo che l’avvocato, accettata la collaborazione, “autorizza la produzione a mezzo di foto, video e testimonianze relative alla propria esperienza”.

Nel documento sono riportate tutte le fasi del trattamento, compreso il valore complessivo di 8330 euro. Il trattamento sarà “completo e gratuito”, si legge nel contratto, e Lovati dovrà impegnarsi “a non trattenere rapporti di collaborazione e promozione con altre strutture” per 24 mesi.

La revoca del mandato di Massimo Lovati

Martedì 14 ottobre un altro colpo di scena ha scosso la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso, ha revocato il mandato di Massimo Lovati. La decisione, secondo le indiscrezioni, è arrivata a seguito delle dichiarazioni rilasciate dall’avvocato nel format Falsissimo condotto da Fabrizio Corona.

All’ex paparazzo, infatti, Lovati ha detto che le indagini a carico del suo (ormai ex) assistito erano dovute a un’iniziativa del procuratore aggiunto Stefano Civardi, al contrario delle volontà del procuratore Fabio Napoleone che – secondo Lovati – avrebbe preferito l’archiviazione. La Procura di Pavia ha prontamente smentito queste dichiarazioni, indicandole come false.