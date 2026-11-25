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Massimo Manfredi, noto chef originario di Sabbioneta, in provincia di Mantova, è morto improvvisamente per un malore all’età di 49 anni. Aveva lavorato per anni in diversi ristoranti importanti tra il Mantovano e il Cremonese e si era recentemente trasferito a Lanzarote, nelle Isole Canarie, per aprire un locale. Era tornato in Italia nelle ultime settimane per curare dei problemi alla schiena emersi dopo una caduta.

Morto lo chef Massimo Manfredi

È morto a soli 49 anni a causa di un malore lo chef Massimo Manfredi. Per anni era stato attivo a Sabbioneta e nei dintorni, tra la provincia di Mantova e quella di Cremona, non solo gestendo ristoranti e locali noti, ma anche promuovendo iniziative di conservazione della cultura culinaria della zona.

La morte è stata annunciata dalla famiglia e ha suscitato il cordoglio di tutta la comunità del comune mantovano, anche se da due anni lo chef viveva nell’isola di Lanzarote, alle Canarie. Nelle ultime settimane era però tornato in Italia per curare dei dolori alla schiena emersi a seguito di una caduta. Non è chiaro se questa condizione abbia a che fare con il malore che ne ha causato la morte.

La carriera di Massimo Manfredi

A Sabbioneta, Manfredi era noto soprattutto per aver gestito il ristorante Corte Bondeno ed essersi dedicato per diversi anni alla produzione di pasta fresca con un pastificio specializzato.

Nel 2014 aveva anche avviato l’Accademia degli antichi sapori in una cascina del ‘700 nelle campagne fuori dal centro abitato, per conservare la tradizione di piatti storici della zona attraverso la riscoperta e la sperimentazione partendo dagli elementi tipici della cucina mantovana e cremonese.

Manfredi aveva lavorato anche a Cremona, dove aveva gestito per diverso tempo il ristorante Tre Spade. Aveva poi deciso di trasferirsi all’estero, alle Canarie, per aprire un nuovo locale a Lanzarote. Aveva deciso di tornare in Italia per le sue condizioni di salute soltanto a luglio di quest’anno.

Il cordoglio della famiglia e i funerali

Manfredi lascia a compagna Marcella e il figlio Gabriele, la mamma Geanina e il fratello Edoardo. I funerali si terranno alle 9:30 nella chiesa parrocchiale di Sabbioneta. Al termine dalla celebrazione la salma verrà portata al cimitero locale.