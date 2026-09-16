Massimo Martellotta, l’intervista al musicista: “Non ho mai la sensazione che tutto questo sia reale”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono mestieri che, anche dopo anni, continuano a conservare qualcosa dell’incertezza degli inizi. Come se l’esperienza non bastasse mai a trasformare definitivamente una passione in una certezza. Massimo Martellotta, compositore, polistrumentista, produttore e anima dei Calibro 35, vive ancora la musica con quella sensazione: ogni nuovo progetto potrebbe essere l’ultimo, ogni chiamata continua ad avere qualcosa di sorprendente. «Non ho mai la sensazione che questa cosa sia reale e duratura», racconta in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie. Forse è anche per questo che Il Mestiere, il film diretto da Beppe Tufarulo e interpretato da Luigi Lo Cascio, sembra avere un titolo particolarmente adatto per entrare nel suo mondo. Massimo Martellotta ne ha composto la colonna sonora, edita da Edizioni Curci, partendo da un universo difficile da racchiudere in una definizione: un Sud italiano sospeso nel tempo, quasi distopico, nel quale convivono ironia e sentimento. Per trovargli una voce ha immaginato un incontro apparentemente impossibile tra il deserto e Blade Runner, tra chitarre slide, percussioni e sintetizzatori, lasciando poi che quei riferimenti diventassero qualcos’altro. È un procedimento che racconta bene anche il musicista. Massimo Martellotta ha attraversato linguaggi e ruoli diversi, dalla scrittura alla performance, dalla produzione alle colonne sonore, ma quando deve scegliere due parole per definirsi preferisce «compositore multistrumentista». Al centro rimane la scrittura, accanto a una facilità quasi istintiva nel suonare che negli anni è diventata studio, pratica e, come la chiama lui, ossessione. In Il Mestiere quella componente istintiva è arrivata fino alle registrazioni: molte parti sono prime take, compresa, racconta, circa metà della musica di chitarra del film. Ma dietro la tecnica c’è una concezione meno romantica, e forse più umana, del talento. Per Massimo Martellotta il mestiere cambia continuamente e la dedizione può contare persino più della predisposizione naturale. La disciplina, invece, non coincide necessariamente con la fatica. Da bambino studiava pianoforte, poi la rigidità di quell’apprendimento incontrò la ribellione della preadolescenza e il pianoforte lasciò spazio alla chitarra. Oggi è arrivato quasi al paradosso opposto: la disciplina non consiste più nel costringersi a fare, ma nell’imparare a fermarsi. È da Il Mestiere, allora, che siamo partiti per incontrare Massimo Martellotta oltre la colonna sonora. Dal rapporto con il cinema a quello con Morricone, dall’ego necessario per accettare che una musica bellissima possa essere quella sbagliata fino alla paura, ancora presente, che un giorno il telefono possa smettere di squillare. E poi la curiosità, l’ossessione, il piacere della performance e persino la cucina. Perché forse un mestiere diventa davvero proprio quando si smette di considerarlo soltanto ciò che si sa fare. E si comincia a riconoscerlo nel modo in cui si guarda, si ascolta e si attraversa il resto della vita.

Quando ha ricevuto la sceneggiatura del film Il Mestiere, qual è stato il primo suono che ha sentito, ancora prima di mettersi a comporre?

“La sceneggiatura aveva vinto un importante Premio Solinas ed ero molto curioso di leggerla, perché Beppe Tufarulo, il regista, mi parlava già da qualche anno della sua idea di realizzare un film a partire da quel testo. Quando l’ho letta, mi sono trovato davanti a un film molto particolare. Il protagonista, interpretato magistralmente da Luigi Lo Cascio all’interno di un cast straordinario, è assolutamente atipico e suscita immediatamente affetto. Per vivere si è inventato una sorta di sistema che gli consente di mantenere artificialmente in vita delle persone defunte, così da ingannare l’INPS e continuare a riscuoterne la pensione. Naturalmente questo è soltanto uno degli aspetti della storia, perché in realtà Il Mestiere è un film sentimentale. Nel corso della vicenda il protagonista incontra Giocondo, un ragazzo che vive in questo mondo distopico, quasi privo di speranza, e tenta in qualche modo di salvarlo. In fondo, è soprattutto una storia di sentimenti. L’ambientazione è quella di un Sud semidistopico, collocato in un tempo volutamente indefinito. Mi sono venuti subito in mente, da un lato, il deserto e gli echi di quel tipo di sonorità; dall’altro, una componente ironica, perché resta una commedia che, pur avendo una forte dimensione sentimentale, presenta anche tratti comici. Ho cercato quindi di fondere il suono di un Sud dagli spazi ampi, evocato dalla chitarra slide e dagli echi polverosi del deserto, con le percussioni. Ho introdotto anche i sintetizzatori, perché mi interessava associare una componente robotica, capace di richiamare il mondo delle macchine, al dispositivo utilizzato dal protagonista per mantenere artificialmente in vita queste persone. È una sorta di robot, quasi un ‘cuore robot’. Sono partito, quindi, da questa immagine: il deserto mescolato a Blade Runner”.

In una sua intervista citava, da un lato, Ry Cooder e Paris, Texas e, dall’altro, Vangelis e Blade Runner. Come si parte da riferimenti così riconoscibili per poi riuscire ad affrancarsene? Dove ha trovato la voce personale del film?

“Il film possiede già un’identità molto forte, quindi trovare una sua voce musicale è stato piuttosto naturale. Per me Ry Cooder e Vangelis rappresentano due riferimenti con cui ho grande familiarità. Sono universi sonori che conosco molto bene. Naturalmente, il risultato finale non coincide né con l’uno né con l’altro. Per esempio, soprattutto nei passaggi più comici, è emerso quasi il mondo di Carosone, in particolare quello degli esordi, quando suonava in Africa, con quelle sonorità tipiche degli anni Cinquanta. Ho mescolato questi richiami al Sud e ho fatto in modo che l’intera colonna sonora fosse attraversata dall’uso dei sintetizzatori. L’idea concettuale è nata in questo modo e poi è stata declinata sulle esigenze del film. I synth costituiscono la componente più avvolgente e accompagnano anche la dimensione emotiva, all’interno della quale trova spazio una piccola storia d’amore. Alla fine il film ha acquisito un suono assolutamente riconoscibile. Abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio, pur mantenendo inevitabili rimandi a quell’immaginario. Non volevo, però, ottenere un risultato americano, perché quello rappresentato nel film non è il Sud degli Stati Uniti. È un Sud italiano, in parte partenopeo, profondamente mediterraneo. Naturalmente ho cercato di imprimergli anche la mia pronuncia personale. Quando si viene chiamati a comporre per immagini, credo sia importante esprimere la propria visione artistica, pur restando sempre al servizio del progetto. Questo film lo permetteva. Ieri sera ce ne siamo accorti anche dalla reazione del pubblico. È un’opera davvero particolare e tutti coloro che vi hanno partecipato lo hanno fatto con il desiderio di realizzare qualcosa di speciale. Credo che questo si percepisca. Non è facile affrontare un genere del genere senza rischiare di scivolare nella macchietta. Il film avrebbe potuto assumere facilmente toni caricaturali. Beppe è stato bravissimo a conferirgli densità e spessore, mantenendolo allo stesso tempo leggero ed evitando qualsiasi deriva macchiettistica. È un film davvero ben costruito”.

Quando compone per il cinema, che cosa le interessa maggiormente sottolineare: ciò che stiamo vedendo oppure ciò che la musica può farci percepire e che l’immagine, da sola, non riuscirebbe a raccontare?

“La musica è sempre al servizio del film. Sempre. Bisogna cercare di comprendere la visione del regista e anche quella dello sceneggiatore, di chi ha concepito la storia: quale idea abbia e, soprattutto, quale sentimento voglia trasmettere. È ciò che cerco sempre di capire. Un conto è leggere la sceneggiatura, un altro è comprendere la sensibilità del regista e il suo modo di percepire ciò che racconta. È interessante seguire alcune delle sue intuizioni e, al tempo stesso, proporne di nuove. Si può, per esempio, offrire una lettura differente di una scena per la quale il regista aveva inizialmente immaginato un accompagnamento perfettamente aderente alle immagini: una sequenza triste sostenuta da una musica altrettanto malinconica. A volte, invece, funziona proprio il contrario. Dipende molto dal rapporto che si crea. Ciò che mi interessa è fare in modo che il regista senta amplificata la propria visione. Bisogna comprendere che cosa desidera ottenere. Di solito chiedo sempre tre parole chiave che definiscano il film e parto da quelle, lavorando innanzitutto sulla visione complessiva. Poi, naturalmente, ci sono momenti nei quali cerco di spingermi oltre, se ritengo che una scena abbia bisogno dell’intervento della musica per esprimersi ancora meglio. L’obiettivo è che la musica diventi parte integrante della narrazione e, soprattutto, che abbia una presenza percepibile. Se alla fine del film nessuno ha nulla da dire sulla colonna sonora, credo che ci sia qualche aspetto che avrebbe potuto essere sviluppato meglio. Anche una reazione negativa, in fondo, significa che la musica ha lasciato un segno. Questo è un film nel quale spero che la colonna sonora si faccia sentire. Ho scritto anche una canzone che appartiene direttamente alla storia. È legata a un personaggio immaginario che non compare mai sullo schermo, ma che ascoltiamo più volte perché fa parte dei ricordi del protagonista. È come se quest’ultimo avesse un suo disco del cuore. All’inizio avevamo pensato di cercare alcune canzoni realmente appartenenti all’epoca. Poi ci siamo resi conto che, utilizzando un’artista realmente esistita, non avremmo potuto attribuirle il nome del personaggio e, soprattutto, avevamo bisogno di trovare un elemento con una forte identità. Così ho scritto Commoviente, interpretata da Ninfa Giannuzzi, che ha prestato la voce a questo personaggio invisibile, ma ricorrente, chiamato Concetta Carne. La canzone è stata concepita come se fosse stata composta vent’anni prima rispetto al tempo in cui è ambientato il film. È stato quindi necessario anche un lavoro specifico sul timbro, mantenendo al tempo stesso una coerenza con il resto della colonna sonora. Successivamente ho utilizzato alcuni elementi della canzone come materiale compositivo nel resto del film. Entrano nella colonna sonora vera e propria, proprio per preservare una coerenza complessiva, anche dal punto di vista armonico”.

US: Parole e Dintorni

Per un musicista come lei, che lavora per le immagini, qual è l’aspetto più difficile da accettare? Riesce facilmente ad ammettere, per esempio, che una musica bellissima possa rivelarsi sbagliata?

“Certamente. Fortunatamente, oltre a essere compositore, porto avanti anche il mio progetto musicale con i Calibro 35 e realizzo musica per conto mio, al di là delle colonne sonore. Quando si lavora a una colonna sonora, una delle prime lezioni che si imparano è che bisogna mettere in conto che un brano concepito e ritenuto perfetto, una volta associato alle immagini, possa non funzionare: per il compositore, per il regista o per qualcun altro. Credo che il mestiere del compositore di colonne sonore consista anche in questo. A meno che non si abbia una visione della quale si è talmente convinti da essere pronti a ribaltare i tavoli. Ma, in realtà, anche il confronto fa parte del processo. Anzi, è molto utile quando una soluzione non funziona affatto. Si può aver dedicato molto tempo a un brano, ma rendersi conto che non funziona è prezioso, perché permette di capire con chiarezza che quella direzione non è quella giusta e di intraprenderne un’altra. Naturalmente bisogna imparare a gestire l’ego. Fortunatamente ho una certa facilità nel produrre musica: se un brano non funziona, ne scrivo un altro. Con il tempo si impara a lasciare andare. Si comprende che non c’è nulla di personale e che non ha senso sentirsi frustrati, perché si tratta di un lavoro diverso. Quando voglio fare musica fine a se stessa, invece, realizzo i miei dischi”.

Il cinema sembra attraversare tutta la sua storia musicale. Pensiamo anche alle origini dei Calibro 35, che ha appena citato: se non sbaglio, la prima sessione nacque da Trafelato di Morricone. Prima ancora che diventasse un mestiere, quale ruolo occupavano il cinema e le colonne sonore nella sua vita?

“Lo stesso che occupano ancora oggi. Nonostante sia trascorso molto tempo, non ho mai davvero la sensazione che questo mestiere sia diventato qualcosa di acquisito, reale e duraturo. Provo ancora ciò che sentivo a diciott’anni, quando desideravo fare questo lavoro. Ogni progetto, infatti, è diverso e arriva in maniera differente. Quando si realizzano dei dischi, sono i propri dischi: si decide autonomamente come organizzarli e quando farli. Con i film o le serie, invece, i progetti arrivano da uno sceneggiatore, da un regista o da un produttore. Appartengono innanzitutto a loro. Il fatto che continuino a chiamarmi, o anche semplicemente che qualcuno decida di farlo, mi porta sempre a pensare che da un momento all’altro potrebbe non accadere più. Conservo quindi la stessa sensazione degli inizi e anche lo stesso piacere. È un mestiere davvero difficilissimo. Credo sia la sfida più complessa che abbia mai affrontato in ambito musicale, perché comporta una serie di passaggi, sia tecnici sia procedurali, estremamente impegnativi. Per esempio, quando si realizza la colonna sonora di una serie, esistono numerosi livelli di approvazione. Il continuo scambio delle musiche e le successive revisioni possono diventare molto impegnativi anche dal punto di vista della gestione. Eppure provo ancora lo stesso entusiasmo. Ogni nuovo progetto rappresenta una sfida. Se decido di accettarlo, cerco di immergermici con tutte le mie risorse e di imparare il più possibile. È proprio questo l’aspetto più stimolante delle colonne sonore. In Il Mestiere, per esempio, abbiamo mescolato due universi apparentemente lontanissimi: che rapporto può esserci tra Ry Cooder e Blade Runner? Eppure da quell’incontro è nato un linguaggio ulteriore, che magari richiama anche elementi molto più semplici. Il percorso creativo, però, c’è stato. Ed è proprio questo processo che continua ad appassionarmi profondamente nel mio lavoro. Con Il Mestiere, poi, è stata davvero una boccata d’aria, perché abbiamo avuto grande libertà. Beppe è stato molto bravo a concedere carta bianca praticamente a tutti”.

Le colonne sonore italiane vantano una tradizione straordinaria. Come si evita che Morricone, Bacalov, Cipriani e tutti gli altri grandi maestri diventino un’eredità troppo ingombrante con cui confrontarsi?

“Non saprei. A mio avviso è un’eredità straordinaria. Non so, però, se la definirei ingombrante. Lo considero semmai un aspetto positivo. Se leggo un libro contemporaneo nel quale viene citato Shakespeare, ne sono felice, perché so che quel riferimento possiede un significato condiviso. Allo stesso modo, quando pronuncio il nome ‘Morricone’, so di evocare immediatamente nelle persone un determinato immaginario. Questo diventa molto utile anche per spiegare linguaggi nuovi o concetti molto più semplici. Quello è stato un periodo irripetibile e, nel caso di Morricone, parliamo di un compositore altrettanto irripetibile. Continuo, tra l’altro, a studiarlo regolarmente, quindi per me è ancora vivo. Considero la sua musica un materiale tuttora vitale, una presenza con cui continuare a confrontarsi. È proprio questo, a mio avviso, il fascino delle personalità che diventano dei classici: il confronto e la scoperta continui, quasi come se si dialogasse con qualcuno ancora presente. Perché aveva ancora moltissimo da dire”.

Oggi, per lei, che cosa significa essere musicista? Da quali elementi è composto questo mestiere: tecnica, disciplina, curiosità, capacità di adattamento oppure qualcosa che nessuno può insegnare e che non si può imparare?

“Credo che il mestiere del musicista cambi continuamente. Soltanto negli ultimi cinque anni sono mutate più volte le modalità di lavoro, le possibilità e le prospettive. Per me è una buona combinazione di dedizione e talento. Conosco molte persone che non possiedono un talento straordinario, ma lavorano benissimo e realizzano opere bellissime perché, almeno in questo campo, credo che la dedizione sia più importante del talento. Naturalmente, quando dedizione e talento convivono nella stessa persona, diventa più facile raggiungere risultati ancora migliori. Non credo che l’assenza di un talento eccezionale impedisca di fare questo mestiere. Se, invece, il talento c’è ed è accompagnato da un impegno enorme, certamente aiuta”.

Riprendo le definizioni presenti sul suo sito: compositore, chitarrista, tastierista, arrangiatore, produttore, autore e direttore musicale. In quale si riconosce maggiormente? Oppure sente l’esigenza di sottrarsi a tutte queste definizioni?

“No, non sento l’esigenza di sfuggire ad alcuna definizione. Quella che mi rappresenta maggiormente è sicuramente compositore multistrumentista, perché l’attività nella quale mi riconosco di più è la scrittura, in particolare quella musicale. Poi c’è la performance. Quella è una predisposizione che ho avuto in dono: ho facilità nel suonare. Naturalmente l’ho coltivata molto e ne sono profondamente appassionato, quindi con il tempo l’ho sviluppata sempre di più. Credo però che siano proprio queste due parole, ‘compositore multistrumentista’, a rappresentarmi meglio. La performance, comunque, mi piace moltissimo. Per esempio, in questo film molti take sono effettivamente i primi. Metà delle parti di chitarra presenti nella colonna sonora proviene dal primo take che ho registrato”.

La nomination ai Grammy Award con Dr Dre ha ridefinito in qualche modo le definizioni professionali che abbiamo appena elencato? O, perlomeno, le ha ridefinite agli occhi degli altri?

“No, perché per me non rappresenta il risultato di un processo creativo al quale abbia partecipato direttamente. Hanno campionato un brano che ho scritto insieme agli altri componenti dei Calibro 35 e quel pezzo è stato nominato insieme all’intero disco, peraltro molto bello. Di riflesso, quindi, ho ricevuto anch’io la nomination. È certamente un riconoscimento importante, che ha il suo valore, ma sinceramente non è un risultato sul quale abbia mai fatto particolarmente leva. I premi, naturalmente, sono importanti. In quel caso, però, sento che, a parte aver scritto il brano, non ho avuto un ruolo diretto in ciò che è accaduto successivamente. Abbiamo composto un pezzo e abbiamo avuto, tra virgolette, la fortuna, ammesso che si possa parlare soltanto di fortuna, perché certi risultati si inseguono e si cercano anche, che Dr. Dre decidesse di campionarlo. Non è però uno di quei traguardi che fanno pensare: ‘È una vita che ci provo, finalmente è successo’”.

Lei ha avuto la possibilità di collaborare con musicisti eccezionali. Non serve che glieli elenchi, li conosce meglio di me. C’è stato un incontro che, più di altri, ha cambiato il suo modo di pensare alla musica? Se sì, quale e perché? Può trattarsi anche di uno dei suoi compagni di strada.

“In realtà sono piuttosto solitario. Tendo a concentrarmi molto sui miei progetti. Con il tempo ho capito che mi piace soprattutto dedicarmi alla mia musica e a quella dei Calibro 35. Faccio un po’ fatica a ricoprire il ruolo di turnista per altri artisti. Naturalmente mi piace collaborare, ma il centro della mia attività rimane la realizzazione dei miei progetti. Mi è capitato, però, di lavorare con Jim Abbiss, produttore che ha collaborato anche con Adele. È successo durante la realizzazione di un disco di Nic Cester: abbiamo suonato come band in uno dei suoi album e Jim Abbiss ne era il produttore. In quell’occasione ho pensato: ‘Ecco come lavora un produttore straordinario’. Riusciva a sfruttare al massimo le capacità dei musicisti, spingendoli sotto ogni punto di vista in maniera estremamente creativa. Quell’esperienza è stata molto illuminante per comprendere un determinato approccio alla produzione. Jim Abbiss è sicuramente una delle persone che, incontrandole, mi hanno fatto capire davvero che cosa significhi lavorare con quella mentalità e riuscire a ottenere il meglio dai musicisti”.

Ha cominciato a studiare pianoforte da bambino, quindi ha conosciuto molto presto il significato della parola ‘disciplina’. Che rapporto aveva allora con questo concetto e quale rapporto ha con la disciplina oggi?

“Provengo da una formazione basata su lezioni private di pianoforte, nella quale certamente la disciplina aveva un ruolo importante. A un certo punto, però, per qualche motivo mi sono stancato. Da ragazzino avevo un insegnante molto bravo, ma piuttosto rigido. Poiché quel periodo coincideva con la preadolescenza, ho sentito il bisogno di compiere il mio atto di ribellione: ho lasciato il pianoforte e ho preso la chitarra. Credo che, se si ha la fortuna di avere una vera ossessione per qualcosa, la disciplina venga da sé. Non mollo mai. Quando mi alzo alle sette penso subito alla musica e al lavoro che devo fare, semplicemente perché ne ho voglia. Per me la disciplina è anche questo. Anzi, forse quella autentica consiste soprattutto nel capire quando fermarsi, quando smettere. A volte lavoro anche venti ore di seguito e, dopo così tanto tempo, si rischia di perdere obiettività. Per questo è importante concedersi una pausa. La disciplina risiede più nelle pause che nel fare”.

Ma esiste, per lei, un confine tra disciplina, passione e ossessione?

“Non saprei tracciare un confine netto. Direi che passione e ossessione, in un certo senso, coincidono. Naturalmente utilizzo il termine ‘ossessione’ non nell’accezione clinica o psichiatrica, ma in quella più colloquiale. In questo senso, per me passione e ossessione si equivalgono. Non credo, invece, che una disciplina faticosa e imposta sia necessariamente garanzia di risultati. È normale che il percorso possa essere anche in salita. Penso, però, a certi film nei quali la disciplina viene romanzata e rappresentata quasi come una prova di forza. Trovo quella visione terrificante. Poveri musicisti. Non dovrebbe funzionare così. Lo studio deve servire a creare qualcosa di bello, non a mortificare chi studia”.

Pensi che in tanti che hanno frequentato il Conservatorio lo hanno lasciato proprio per questo motivo.

“Dipende. Credo che qui entri in gioco un altro tema. Il problema non è il Conservatorio in sé. Bisogna cercare di trovare un professore illuminato, capace di trasmettere la passione. Le faccio un esempio. Non ho praticamente mai dato lezioni, ma un giorno un mio amico, padre di un ragazzino, mi disse che suo figlio aveva iniziato a suonare la chitarra con grande entusiasmo e che, dopo appena due lezioni, si era già stancato. Gli dispiaceva vederlo perdere così rapidamente l’interesse e mi chiese se avessi voglia di trascorrere un pomeriggio con lui. Gli dissi di farlo venire a casa. Mi sono divertito a proporgli attività diverse. Ho capito subito che non aveva alcuna voglia di mettersi a contare il tempo nel modo tradizionale. Gli ho quindi dato un cucchiaio di legno e gli ho fatto percuotere un termosifone. Poi gli ho mostrato l’interno del pianoforte, spiegandogli come funzionasse e da dove provenisse il suono. L’ho fatto giocare con gli aspetti meccanici degli strumenti. In questo modo ha cominciato a capire che la musica è anche divertimento. È percussione, rumore, esplorazione. Sono molto contento perché quel ragazzo, dieci anni dopo, continua a suonare la chitarra, ha trovato la propria voce ed è diventato davvero molto bravo. Non credo, quindi, che sia soltanto una questione di disciplina. Bisogna trovare anche una motivazione, perché lo studio, di per sé, può essere bellissimo. La difficoltà sta nel trovare un insegnante capace di indicare una strada e di mostrare la bellezza di ciò che si sta imparando. Questo è molto più difficile. D’altra parte, anche non incontrare quell’insegnante può rivelarsi formativo, perché spinge a cercare autonomamente la propria strada. Non vedo quindi la questione in termini così semplici. Non credo che il Conservatorio renda necessariamente tutto più difficile. Conosco moltissime persone che hanno studiato in Conservatorio e sono diventate musicisti pienamente realizzati”.

C’è una passione di cui parla poco, ma che racconta sul suo sito: la cucina. Che cosa hanno in comune cucinare e comporre?

“Tra cucinare e comporre esiste sicuramente un’analogia nella scelta degli ingredienti. Quella è già composizione: si scelgono gli elementi, si decide come combinarli e si costruisce un insieme. Poi c’è la performance, che comincia quando si cucina davvero. Quando si saltano in padella due gamberi flambé, si prepara una pizza come si deve oppure un risotto all’onda, entra in gioco una componente performativa che, almeno per me, è divertente quanto suonare. Infatti, quando cucino, ho sempre la musica in sottofondo. Solitamente jazz degli anni Sessanta: Wes Montgomery, Jimmy Smith…”

Quale piatto sarebbe la colonna sonora de Il Mestiere?

“Quale piatto sarebbe? Mi faccia pensare… Sicuramente qualcosa a base di cous cous, ma con un elemento inaspettato. Potrebbe essere un cous cous vegetale oppure con qualcosa che richiami il Nord, magari con un’aringa. Ecco: un cous cous di verdure leggermente piccante, perché siamo sempre al Sud, ma con l’aringa, che richiama invece il Nord. Potrebbe essere interessante, non trova?”.