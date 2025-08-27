Massimo Moratti ricoverato e intubato in terapia intensiva a causa di una polmonite, situazione seria

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti si trova ricoverato in terapia intensiva all’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite. L’imprenditore 80enne non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici avrebbero deciso di intubarlo in quanto faticherebbe a respirare autonomamente. La situazione è seria.

Massimo Moratti in ospedale e intubato in terapia intensiva

Apprensione per l’ex patron dell’Inter. Moratti, per quel che riguarda la gestione della società nerazzurra, vanta il record di anni al comando. La sua avventura alla guida del club è iniziata nel 1995 e si è conclusa nel 2013.

Da presidente dell’Inter ha vinto una Champions League, cinque scudetti, una Coppa Uefa, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe italiane e una Coppa del mondo per club FIFA. Nel complesso sono 16 i trofei messi in bacheca.

Notizia in aggiornamento…