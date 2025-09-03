Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva per una polmonite, come sta l'ex presidente dell'Inter

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Massimo Moratti sta meglio e ha lasciato il reparto di terapia intensiva. L’ex presidente dell’Inter è ricoverato presso l’ospedale Humanitas di Rozzano (Milano) per complicazioni dovute a una polmonite. Per giorni Moratti risultava incapace di respirare in autonomia, per questo ha trascorso una parte della degenza intubato. I medici del nosocomio invitano al cauto ottimismo.

L’ex presidente fuori dalla terapia intensiva

Secondo le ultime indiscrezioni da parte dei medici Massimo Moratti avrebbe lasciato il reparto di terapia intensiva. Il quadro clinico dell’ex presidente dell’Inter sarebbe dunque in leggero miglioramento.

Come scrive Open si parla di “cauto ottimismo“. Per circa una settimana Moratti è rimasto intubato, ma con il passare dei giorni le sue condizioni sono progressivamente migliorate.

ANSA Massimo Moratti ha lasciato la terapia intensiva. L’ex presidente dell’Inter è ricoverato per le complicazioni dovute a una polmonite

A dare la notizia dell’uscita di Moratti dalla terapia intensiva è stata la moglie Emilia Michela Enza Bossi all’Agi. All’Adnkronos ha riferito: “Torniamo a casa presto, non vi preoccupate: abbiamo da fare tanto”.

Ansa aggiunge che già nel weekend l’ex presidente è stato in grado di usare il telefono per parlare con la famiglia. Sabato 30 agosto i medici lo hanno estubato, ma prima di farlo uscire dalla terapia intensiva hanno preferito attendere qualche giorno per il riassestamento.

Il ricovero

Massimo Moratti è entrato all’ospedale Humanitas di Rozzano il 27 agosto. Come già detto, l’ex presidente dell’Inter presentava complicazioni per una polmonite.

Già nel 2023 Moratti era stato ricoverato per un intervento di angioplastica, un intervento per ripristinare il flusso sanguigno nelle arterie ostruite. Il ricovero era stato registrato presso l’ospedale Galeazzi di Milano.

Massimo Moratti resterà sotto osservazione

“Abbiamo da fare tanto”, ha anticipato la moglie Milly all’Agi e all’Adnkronos. Nonostante il lieve miglioramento, infatti, Massimo Moratti dovrà restare sotto osservazione e per questo si parla di “cauto ottimismo”.

Il suo ricovero ha mandato in apprensione la stessa società e i suoi colleghi. Dopo tanti anni nei panni del presidente dell’Inter, Moratti è una delle figure più amate del mondo dello sport nerazzurro. Nel mese di maggio ha spento 80 candeline e i suoi figli gli hanno organizzato una festa a sorpresa a Imbersago (Lecco).

Al party hanno partecipato alcune vecchie glorie dell’Inter, da Ronaldo a Christian Vieri, senza dimenticare Alvaro Recoba e Andrea Pirlo.