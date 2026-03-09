Massimo Nicolini, il dottor Parisi in Le libere donne su Rai 1: “Recitare per mettersi in discussione”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Massimo Nicolini non cerca scorciatoie. Nel raccontarsi, in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie. alterna lucidità e dubbio, ironia e inquietudine, come se ogni risposta fosse un passaggio ulteriore di un’indagine su se stesso. Recitare, per lui, non è un esercizio di esibizione ma un attraversamento: delle proprie zone d’ombra, delle fragilità, delle contraddizioni che abitano ogni essere umano. In Le libere donne, la serie in onda su Rai 1 dal 10 marzo, Massimo Nicolini interpreta Gianmassimo Parisi, psichiatra nel secondo dopoguerra, vice direttore di un ospedale femminile prima della legge Basaglia. È un uomo privo di empatia, convinto che «le malate siano malate», rappresentante di un sistema che medicalizza il dissenso e confonde l’obbedienza con la salute mentale. Un antagonista che incarna il potere, il controllo, l’arroganza di un’epoca segnata da un maschilismo radicale. Entrare in quel personaggio, per Massimo Nicolini, ha significato misurarsi con aspetti scomodi, con una durezza che non appartiene alla sua vita ma che, come ogni attore sa, trova comunque una radice interiore da cui partire. È qui che Massimo Nicolini rivela la natura più profonda del suo mestiere: il teatro come rito collettivo che non consola ma interroga, che non rassicura ma incrina le certezze. Tra il bisogno di equilibrio e la consapevolezza di vivere in una precarietà costante, tra il confronto con il giudizio e il desiderio di restare fedele alla propria vocazione, emerge il ritratto di un interprete che considera la scena un luogo di verità. Non una terapia privata, non una ricerca di consenso, ma un atto di responsabilità verso chi guarda.

Chi è Gianmassimo Parisi, il personaggio che interpreta nella serie Le libere donne?

“Quando ho sostenuto il provino, il personaggio non si chiamava Gianmassimo. Aveva un altro nome. La scelta successiva di attribuirgli il mio mi ha un po’ inquietato, perché l’uomo che interpreto non è certo un esempio di etica o integrità morale. Gianmassimo Parisi è uno psichiatra, vice direttore dell’ospedale. Si colloca agli antipodi del protagonista, Mario Tobino, interpretato da Lino Guanciale. È, di fatto, l’antagonista: rappresenta quel ‘vecchio mondo’ che Tobino arriva a mettere in discussione. Siamo nel 1945, nel secondo dopoguerra, in un ospedale psichiatrico femminile, prima della legge Basaglia. Tobino tenta di costruire un approccio diverso nei confronti delle pazienti rispetto alle prassi dell’epoca. Il personaggio che interpreto, invece, pratica la lobotomia e l’elettroshock: sono questi gli strumenti che adotta per trattare il disagio mentale. Ripete spesso una frase: ‘Le malate sono malate’, questa è la sua posizione. È privo di empatia verso le pazienti e profondamente narcisista. È, appunto, l’anti-Tobino. Invidia al protagonista la capacità di comprendere e di entrare in relazione con le persone ricoverate. Somiglia per certi versi alla volpe che non arriva all’uva: per reazione, si irrigidisce e si oppone con forza alla linea portata avanti da Tobino”.

Quanto è complesso immedesimarsi in un personaggio privo di empatia? Significa confrontarsi anche con le proprie zone d’ombra?

“Sì, senza dubbio. Ritengo che questo mestiere non debba diventare una terapia. Talvolta, però, accade, perché ci si trova a lavorare su aspetti della propria personalità che normalmente restano in secondo piano. In questo caso, il personaggio mi ha spinto a esplorare parti meno luminose della mia interiorità, che esistono e appartengono a tutti. Da questo punto di vista può assumere una dimensione quasi terapeutica: si accende una luce in stanze che di solito restano chiuse. Il lavoro dell’attore non dovrebbe essere una catarsi personale. Eppure, in parte, lo è. Non è stato piacevole entrare in certe dinamiche, ma fa parte della professione. La condizione essenziale è non restare intrappolati lì dentro. È come entrare con una torcia in alcune stanze della propria interiorità: occorre saper osservare e poi richiudere la porta”.

Molti attori raccontano di aver scelto questa professione perché per loro aveva una funzione curativa, perché sentivano il bisogno di incanalare energie o di esorcizzare conflitti interiori. Anche per lei è stato così?

“La risposta richiede una riflessione. Non dovrebbe essere questo il presupposto. Lo spettatore non è chiamato ad assistere alla guarigione dell’interprete: non interessa vedere un attore che piange in scena per se stesso. L’attore è un veicolo attraverso cui il testo prende forma ed esplode. Il centro è l’opera, e l’interprete ne è il tramite. I luoghi in cui affrontare i traumi sono altri: esistono la terapia, le relazioni, la vita privata. È vero, però, che una componente trasformativa è inevitabile anche in questo lavoro. Se una parte mi obbliga a toccare corde legate a fragilità o ferite personali, lo considero un valore aggiunto. Non può però diventare il fulcro dell’attività artistica, altrimenti si riduce a un percorso individuale. Il teatro è una terapia collettiva, non individuale. È un rito condiviso, uno spazio di incontro. Parlo di teatro, ma il discorso vale anche per cinema e televisione: la recitazione è un’esperienza collettiva. Proprio per questo è fondamentale, ma richiede anche grande consapevolezza e senso di responsabilità da parte di chi la pratica”.

Questo rito collettivo deve essere consolatorio o provocatorio?

“È proprio questo il nodo dell’arte contemporanea: la tentazione di rassicurare lo spettatore, di assecondarne le aspettative. Non è questa la sua funzione. Stiamo vivendo un momento di grande impoverimento culturale proprio perché si evita di mettere in discussione il pensiero dominante, di incrinare le certezze, di disturbare la zona di comfort. Si propone un prodotto che non sollecita domande, che non stimola una riflessione autentica. Più si è omologati, più diventa semplice essere inglobati in un sistema che mostra evidenti criticità. L’arte, dunque, non deve essere consolatoria”.

Le libere donne affronta temi molto attuali, come la salute mentale e le differenze di genere. C’è un aspetto che l’ha colpita in modo particolare?

“Sì, è un progetto che attraversa questioni profonde. Anzitutto la salute mentale, un tema centrale anche oggi. Ho l’impressione che la mia generazione sia quella dell’analisi: un’intera generazione che si confronta con percorsi terapeutici e con una maggiore consapevolezza delle proprie fragilità. La serie racconta di donne internate semplicemente perché in contrasto con il marito. È l’espressione estrema di un maschilismo tossico, di una visione della donna e dell’individuo profondamente arretrata. C’è poi il tema del confine tra malattia e salute mentale, una linea sottile e spesso ambigua. Il titolo è Le libere donne. Paradossalmente, quelle donne forse trovano uno spazio di autenticità proprio all’interno della struttura che le reclude: sono rinchiuse, eppure in qualche modo libere di essere se stesse. La società non consente loro di vivere pienamente la propria identità: così si finisce per essere considerate folli fuori e, in modo quasi provocatorio, autentiche dentro un ospedale psichiatrico. Alcune scene che ho dovuto affrontare, e di cui non posso entrare nei dettagli, mi hanno spinto a riflettere su ciò che è stato, su ciò che permane ancora oggi e su ciò che potrebbe accadere”.

Per lei scegliere di recitare è stato un gesto di insana follia o di lucida pazzia?

“Direi di lucida pazzia. Questo mestiere contiene una componente di follia. Se lo si affronta esclusivamente con razionalità, diventa impraticabile. Non può essere governato solo dalla logica. Occorre avere qualcosa del giullare, nel senso più nobile del termine: uno sguardo laterale, una disponibilità a esporsi, anche a sembrare eccentrici, soprattutto in un Paese come il nostro. All’inizio, per me, è stata un’epifania. Non era un progetto consapevole. Solo in seguito è diventata una scelta. Una scelta audace, perché comporta incertezza e sacrifici: è una decisione di vita. Parlo spesso di vocazione, ma quasi con pudore. È come un peso necessario: non è un’opzione tra le tante, è qualcosa che si sente di dover fare. Non ha a che vedere con la notorietà o con l’idea del successo; quella è una fase che si esaurisce. Diventa una necessità. Se fosse possibile essere felici altrove, si cambierebbe strada. Se non lo è, significa che quella è la direzione da seguire. Non si tratta di una chiamata mistica o di un’investitura superiore. È una scelta lucida, profondamente consapevole. A un certo punto si comprende quale sia la propria strada. Molte infelicità nascono dall’ostinarsi a percorrerne un’altra. Questo, però, non esclude dubbi o crisi: fanno parte del percorso”.

Ha parlato di epifania e di scelta. Quando è avvenuta l’epifania? E quando quella che era un’ipotesi è diventata una decisione definitiva?

“In modo molto semplice: non pensavo affatto di fare l’attore. Mi vedevo nello sport, nella pallacanestro. Avevo investito tutto in quella direzione; era il mio sogno. Intorno ai diciannove o vent’anni ho compreso che non sarei diventato un giocatore professionista. È stato uno squilibrio profondo. Mi sono chiesto quale direzione prendere. Quel passaggio mi ha insegnato il disequilibrio. Il teatro è arrivato in modo inatteso. Parlo di epifania anche perché ho la sensazione che certe svolte siano già scritte. Un amico mi ha proposto di avvicinarmi al teatro. Non ne sapevo nulla. Poi si sono aperte possibilità nuove. Frequentavo il DAMS Teatro, ma ero poco interessato alla teoria: mi attirava la pratica. A un certo punto mi è stata posta un’alternativa chiara: studiare seriamente oppure cercare un lavoro. In modo quasi istintivo ho scelto la scuola di teatro. Da lì è cominciato tutto. Venivo da Rimini, da un contesto non particolarmente vivace dal punto di vista teatrale. Ero estraneo a quell’ambiente ma è arrivato qualcosa di inatteso che mi ha coinvolto completamente. Il tema del disequilibrio, però, è rimasto costante. Questo mestiere convive con l’incertezza: non sapere quale sarà il prossimo passo, quale direzione prenderà la propria vita. È una precarietà non solo professionale, ma anche interiore che richiede grande solidità mentale. Occorre imparare a stare in equilibrio su un solo piede, senza la pretesa di sentirsi definitivamente al sicuro. Se riprendo la metafora: la decisione definitiva è diventata la capacità di restare in piedi comunque vada. L’ipotesi iniziale era più ingenua, quasi lineare. Con il tempo si impara a procedere anche inciampando, rallentando, cambiando ritmo. L’importante è non smettere di reggersi, anche su un piede solo”.

Questo disequilibrio ha avuto ripercussioni nella sua vita privata?

“Sì, senza dubbio. È un aspetto con cui mi confronto ancora oggi. Questo lavoro è totalizzante, anche quando non c’è. Occupa spazio mentale, consuma energie. Sto cercando di non costruire la mia esistenza esclusivamente attorno alla professione, ma di impedire che diventi l’unico motore della mia vita. È totalizzante per natura. Negarlo sarebbe poco sincero. Nel tempo ho rinunciato, e talvolta rinuncio ancora, ad alcune dimensioni personali. Cerco di limitarlo, ma è una tensione costante”.

Era completamente “vergine” rispetto al teatro. Che sensazione ha provato la prima volta che un personaggio le si è cucito addosso andando in scena?

“È stata una droga, e lo dico senza voler sembrare esagerato. Sono stato molto fortunato: nei primi anni mi sono stati affidati ruoli che mi hanno aiutato a crescere anche sul piano personale. Sul palco avvertivo una dimensione totalizzante dell’esistenza. Ed è pericoloso, perché sposta il baricentro: la quotidianità rischia di apparire secondaria rispetto alla scena. Serve grande lucidità per ricordare che tutto il resto ha un valore ben più alto. La vita conta più dell’interpretazione. Questo lavoro, però, può diventare così potente da risucchiare. Se nella vita reale non si riesce a imporsi o a farsi rispettare, ma in scena si dà voce a un personaggio forte, capace di gridare e affermarsi, si può desiderare di essere così anche fuori. La verità è che quelle risorse sono già dentro di noi. Esistono, ma spesso non ci concediamo di utilizzarle. In scena, invece, accade. È un’esperienza catartica e, al tempo stesso, crea dipendenza”.

Lo ha mai portato a chiedersi: «Chi sono davvero?»?

“È una domanda impegnativa. In fondo, occorre porsela ogni volta che si affronta un nuovo progetto. Il personaggio è altro da sé, ma il punto di partenza resta sempre la propria identità. Se non ci si osserva con onestà, manca la base. Non pratico lobotomie nella vita reale, quindi devo partire dalla mia umanità per costruire qualcosa di distante. C’è poi il tema della percezione: come mi presento al mondo, anche inconsapevolmente. Intorno ai trent’anni ho attraversato una fase simile. Professionalmente tutto procedeva bene, ma sul piano personale mi sono chiesto chi fossi davvero. Mi sono fermato e sono partito da solo per New York, per mettere a fuoco la mia identità. Ho chiarito chi fossi a trent’anni. Oggi ne ho quarantacinque e quella domanda è ancora aperta. Credo che continuerà ad accompagnarmi, non esiste una definizione definitiva. Siamo in trasformazione continua. Non sono la persona di ieri e non so chi sarò domani. Dal punto di vista interiore è difficile incasellarsi. Professionalmente, invece, il discorso è diverso”.

Ricevere premi e riconoscimenti per il proprio lavoro è una risposta alla domanda «chi sono» o rappresenta solo una gratificazione momentanea?

“Negli anni qualche premio è arrivato, anche se non molti. Il riconoscimento ha un valore. In questa professione è facile perdere il senso di sé; un premio può diventare un punto fermo, una conferma esterna del percorso compiuto. Tuttavia, il valore personale va costruito ogni giorno. Senza questa consapevolezza, il mestiere dell’attore diventa insostenibile. Il premio sostiene, gratifica, segna una tappa. Ma non può essere l’obiettivo”.

Il premio è anche un giudizio. Che rapporto ha con il giudizio?

“È un aspetto centrale del nostro lavoro. È un rapporto complesso, con cui bisogna imparare a convivere, perché il giudizio ne fa parte in modo strutturale”.

Quale giudizio è più difficile da metabolizzare: quello che precede, quando non viene scelto per un ruolo, o quello successivo, legato al lavoro svolto?

“Entrambi pongono difficoltà. Quando non si viene selezionati per un provino, spesso entrano in gioco dinamiche fuori dal proprio controllo. Eppure, la mente suggerisce pensieri svalutanti: non sono abbastanza bravo, abbastanza alto, abbastanza adatto. È un meccanismo insidioso, perché si attribuisce a sé una responsabilità che magari non esiste. Sto imparando a interrompere questo processo, a riconoscere che spesso si tratta di scelte produttive o di equilibri interni. Anche il giudizio successivo è delicato. Oggi chiunque può esprimere un’opinione pubblica sul lavoro altrui, anche senza competenze specifiche. Quando una critica è argomentata e costruttiva, va accolta e può diventare un’occasione di crescita. Mi metto sempre in discussione. Allo stesso tempo, occorre accettare che ciò che è stato fatto rappresentava il massimo possibile in quel momento. In passato mi sono tormentato: avrei dovuto fare di più, altri avrebbero reso meglio, era un’occasione irripetibile. Sono pensieri che non costruiscono, ma logorano. Con la maturità sto imparando a gestirli. Le prime critiche negative sono state dolorose. Oggi riesco a ridimensionarle, anche grazie a un certo carattere e alla mia terra, che mi ha insegnato a non trasformare tutto in un dramma: la vita è più ampia di un giudizio”.

Il giudizio si collega spesso alla parola “successo”. Che rapporto ha con questo termine?

“È un tema complesso. Non nego che il successo abbia un fascino, ma dovrebbe essere una conseguenza del lavoro, non il fine. Ammiro carriere come quella di Michael Caine: attori che forse non incarnano l’idea più popolare di celebrità, ma hanno costruito una solidità straordinaria, attraversando ruoli diversi con continuità e autorevolezza. Aspiro a un successo di questo tipo: diventare un professionista affidabile, capace di lavorare nel tempo. Il successo facilita, offre riconoscimento economico e visibilità. Ma comporta anche una perdita di riservatezza, una difficoltà nel vivere con naturalezza anche gli spazi pubblici. Forse la notorietà assoluta non è ciò che desidero davvero. Mi interesserebbe come strumento per poter scegliere meglio i progetti. Ma comporta anche rinunce”.

Lei ha calcato molti palcoscenici teatrali. Quando vede in televisione un teatro che va a fuoco come è accaduto al Sannazaro, cosa prova?

“Una profonda tristezza. Penso anche a Roma, dove negli ultimi anni hanno chiuso diversi teatri importanti. Vedere il Teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme addolora, ma spero possa essere ricostruito. Fa ancora più male pensare al Teatro Eliseo chiuso da anni o al Globe di Villa Borghese lasciato al degrado, luoghi in cui ho lavorato. Che un teatro chiuda o venga distrutto è, in fondo, la stessa ferita: la cultura continua a essere trattata come un settore marginale. Come categoria siamo stanchi di dover dimostrare che la cultura non è solo nutrimento spirituale, ma anche risorsa economica. In molti Paesi l’industria culturale è un comparto trainante. Al di là dell’economia, però, oggi c’è un bisogno enorme di poesia, di empatia, di condivisione. I luoghi deputati a questo sono i teatri e i cinema. E li stiamo perdendo. È un pensiero che stringe il cuore. Ma questo è il tempo che attraversiamo, e chi fa questo mestiere continua a resistere”.

Un altro effetto del tempo che viviamo è l’attenzione quasi ossessiva all’immagine. Quanto ha inciso, per lei, l’aspetto estetico?

“Sono nato nel 1980 e sono cresciuto con l’idea che il merito e il talento fossero determinanti, mentre il resto avesse un peso relativo. Oggi lo scenario sembra capovolto. L’immagine ha assunto un ruolo centrale, spesso a scapito della competenza e della preparazione. Non è semplice confrontarsi con questo cambiamento. Non intendo negare che l’aspetto estetico faccia parte del mestiere: sarebbe poco onesto. Ma non può ridursi tutto a quello. Quando diventa l’elemento dominante, rischia di svuotare la professione. L’attore non è un modello né una figurina da esibire. È un interprete. E per interpretare servono strumenti, studio, sensibilità, profondità. L’immagine ha una funzione, ma non dovrebbe essere il criterio principale, come invece suggeriscono spesso i social o una certa comunicazione contemporanea. Probabilmente appartengo a un’altra impostazione culturale, e lo riconosco”.

Osservando le sue fotografie, qualcuno potrebbe pensare che avrebbe potuto puntare molto sull’immagine.

“La ringrazio. Forse, da un certo punto di vista, sarebbe stata una strada percorribile. Tuttavia, la mia formazione è stata diversa. Mi è stato trasmesso un altro valore di riferimento. Ciò che conta non è la bellezza in sé, ma la capacità di trasmettere un’emozione, un significato, una verità. È questo che resta”.