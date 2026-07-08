Massimo Rizzi picchiato dai rapinatori in agriturismo ad Alzano Lombardo, era con la famiglia: "Non respiravo"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Massimo Rizzi, imprenditore di 47 anni e titolare dell’agriturismo “Ca’ Fenile” in località Brumano, ad Alzano Lombardo, ha vissuto attimi di terrore nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio. Dei rapinatori si sono introdotti armati nella sua abitazione, lo hanno picchiato e minacciato di morte, facendo razzia di contanti e oggetti di valore.

Alzano Lombardo, rapinatori nell’agriturismo “Ca’ Fenile”: il racconto di Massimo Rizzi

“Sono stato svegliato da tre sagome nere che hanno cominciato a prendermi a pugni. Hanno cominciato a chiedere dove fossero i soldi e la cassaforte. All’inizio ho provato a reagire, ma poi ho cercato solo di subire senza urlare, sperando finisse il prima possibile: avevo paura per le mie donne”, ha raccontato Rizzi all’Eco di Bergamo.

Rizzi è sposato con Daniela Zambonelli. Hanno tre figlie. Tutte erano nell’abitazione quando hanno fatto irruzione i banditi. La coppia ha anche un figlio che si trova negli Stati Uniti.

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Dopo quanto accaduto, la moglie dell’imprenditore e le tre figlie non dormono più nell’agriturismo. “Mia moglie – ha spiegato Rizzi – non vuole più star qui, dobbiamo trovare una soluzione diversa. Ora aspettiamo che passi questa paura, ma penso che non staremo più qui, che andremo via dall’Italia”.

Il 47enne, comprensibilmente sconfortato, ha aggiunto di aver lavorato sodo, ricordando che ha aperto l’agriturismo cinque anni fa. “Finora – ha dichiarato – non era mai successo nulla, tanto che ho sempre lasciato l’auto aperta con le chiavi all’interno. Ma purtroppo questa gente è incontrollabile: puntavano ai soldi e agli oggetti di valore. Non ci sentiamo più sicuri”.

La rapina in piena notte: le botte e la razzia

L’imprenditore è poi tornato alla notte della rapina. Era da poco tornato a casa dopo aver cenato fuori e si è addormentato sul divano con le finestre aperte. Poi il terrore: “Sono stato svegliato da tre sagome nere. Anche mia moglie e la mia figlia più grande si sono svegliate e sono state subito bloccate”.

Su di loro i tre rapinatori, con il volto coperto dai passamontagna, non hanno usato violenza. Sono però state insultate e minacciate.

“Non gli vedevi un centimetro di pelle – ha continuato nel racconto il 47enne – solo gli occhi. Avevano coltelli e pistola dietro la schiena. Mi hanno preso a calci e pugni con una tale violenza e cattiveria che, in certi momenti, non riuscivo a respirare. Fortunatamente le bambine piccole, di 3 e 6 anni, erano in camera con la porta chiusa, non hanno sentito nulla e non si sono svegliate”.

Inizialmente Rizzi ha provato a opporre resistenza, poi si è rassegnato: “A forza di pugni e calci mi hanno rotto alcune costole, ma l’importante era che non facessero male alle mie donne. Allora ho detto loro di prendere i soldi dell’incasso del week end, invece insistevano per averne altri”.

Sottratti soldi e orologi per 50mila euro

A un certo punto i banditi hanno detto a Rizzi che sarebbero andati in camera dalle figlie piccole. L’imprenditore ha così rivelato dove erano i risparmi: “Ho detto di prendere quello che c’era dietro l’armadio”, un bottino messo da parte “in dieci anni di lavoro, quelli che tieni in caso di bisogno. Invece hanno spaccato tutto”.

I rapinatori alla fine se ne sono andati con un bottino, tra contanti e orologi, di circa 50mila euro. I malviventi, prima di far perdere le loro tracce, hanno chiuso a chiave nel bagno Rizzi, la moglie e la figlia maggiore.

“Mentre scappavano, hanno strappato il server delle telecamere – ha spiegato ancora il 47enne –. Ho dovuto sfondare la finestra e buttarla giù dal balcone per fare baccano: un ospite svedese ci ha sentito ed è salito a liberarci, poi abbiamo chiamato carabinieri e ambulanza“.

Dopo aver ricevuto le cure, Rizzi è stato dimesso con trenta giorni di prognosi.

Le indagini

Nel frattempo i carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno avviato le indagini per catturare la banda di rapinatori. Da quanto captato da Rizzi, si tratterebbe di persone straniere: “Si parlavano con le radioline in una lingua dell’Est, o forse qualcuno era della zona del Maghreb, ma poco cambia. C’è da aver paura a stare a casa: pensavo che in un posto così non capitasse nulla, e invece”.

La testimonianza del turista svizzero

Il Corriere della Sera ha parlato con Luca Nef, turista svizzero presente nell’agriturismo al momento della rapina.

“Ho sentito gridare “aiuto, aiuto”. Era la voce di una donna, sembrava disperata. Poco dopo ho sentito anche le urla di un uomo. Poi, un rumore strano, come se qualcuno stesse tagliando il legno con un’accetta”, ha spiegato Nef.

“È surreale – ha aggiunto – pensare che fino a poco prima della rapina stavo bevendo l’ultimo spritz della giornata con Massimo e poi è successo ciò che è successo”.

E ancora: “Ero sveglio perché faceva caldo e avevo deciso di fare un ultimo bagno in piscina per rinfrescarmi, stavo per mettermi a dormire. All’inizio, devo essere sincero, ho pensato che i rumori che sentivo provenissero da due persone che si erano appartate, poi, quando il baccano si è intensificato, che stessero litigando”.

“Non immaginavo una cosa così. Fino a quando non sono venuto a sapere di quello che era successo ho quasi creduto di aver fatto un brutto sogno, ma ora scopro che non era così. Pensavo che le urla venissero da molto più lontano, mi sento in colpa perché, se mi fossi accorto, avrei potuto fare qualcosa per aiutarli”, ha concluso il turista.