Massimo Vazzana, l’attore e la vocazione per il teatro: “Non recitare sarebbe come chiedermi di non respirare”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un bambino che, a Palermo, non ha ancora compiuto cinque anni e si diverte a interpretare Malefica, la strega della Bella addormentata nel bosco. Non sa che quel gioco diventerà il centro della sua esistenza, né immagina quante rinunce gli chiederà. Sa soltanto che, quando recita, si sente libero. Quel bambino è Massimo Vazzana, oggi trentacinquenne, attore e autore teatrale, cresciuto tra i palcoscenici siciliani e una formazione che lo ha portato a confrontarsi con importanti realtà dello spettacolo. Da Palermo a Bologna, dove sta cercando di costruire una nuova stabilità, il suo percorso è attraversato da un paradosso: il teatro è il luogo nel quale si sente più sicuro, ma anche una professione che lo costringe a convivere con l’incertezza. Una condizione che, con il passare degli anni, lo ha portato a interrogarsi sul significato dell’ambizione, sui sacrifici richiesti dal mestiere e sul valore di ciò che si lascia indietro. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Massimo Vazzana ripercorre gli incontri decisivi della propria formazione, il rapporto con la famiglia, la scoperta della propria identità e il coming out, reso possibile anche grazie alle amicizie nate in teatro. Ma Massimo Vazzana racconta soprattutto un cambiamento personale: la consapevolezza che il successo non coincide necessariamente con la notorietà, perché può significare anche avere qualcuno accanto, un luogo in cui tornare e la possibilità di sentirsi finalmente a casa.

Immagini un grande palazzo, dall’androne fino all’attico. A quale piano pensa di essere arrivato oggi?

“È una domanda impegnativa! L’androne sicuramente l’abbiamo superato. Per restare nella metafora, direi che sono nel mezzo del cammin di nostra vita, proprio a metà palazzo. Solo che, almeno per ora, mi trovo in un edificio con i lavori ancora in corso. Immagino strutture, gru, persino lo scheletro della costruzione. Insomma, un grande cantiere. E, per essere sincero, nutro anche qualche dubbio sulla possibilità di completare il progetto, dal punto di vista artistico. Parto da basi solide, più che solide. Ho una formazione attoriale e teatrale che reputo ottima, ma mi trovo in quella fase in cui si è un mestierante, un lavoratore dello spettacolo costretto a barcamenarsi continuamente tra provini, casting e altre opportunità, senza avere ancora una notorietà consolidata. Arrivano approvazioni e conferme, anche molto belle, ma pure tanti rifiuti, alcuni più difficili da digerire. Tutto questo porta a mettere costantemente in discussione la scelta di un percorso artistico così impegnativo. Nel frattempo cerco di puntellare il palazzo, con attività collaterali che, fortunatamente, hanno sempre a che fare con il mondo dello spettacolo. Penso ai corsi di teatro che sto tenendo a Bologna, all’assistenza alla regia e ai progetti personali. A tutto questo si affianca anche un percorso universitario”.

Qual è lo scarto più grande tra le aspettative e la realtà?

“La discrepanza principale è che a trentacinque anni, che non sono pochi, mi aspettavo di essere, non dico arrivato, ma almeno un po’ più stabile. Più radicato. È un’immagine che mi piace molto, se vogliamo passare dal palazzo all’albero. Naturalmente si presta poco al mestiere d’attore, perché, quando il lavoro va bene, siamo sempre in giro, in luoghi diversi. Mi piacerebbe però mettere radici in un luogo, ed è ciò che sto cercando di fare, soprattutto dopo quest’ultimo anno, decisivo sotto alcuni aspetti, che mi ha portato a compiere scelte importanti. In questo caso, Bologna. Spero che possa offrirmi un terreno fertile nel quale continuare a crescere. Forse immaginavo, stupidamente e ingenuamente, che sarebbe stato più facile. Pensavo che a questa età avrei potuto avere una certa notorietà, perché no, ma soprattutto più stabilità e meno difficoltà nel portare avanti il mio lavoro. D’altra parte, questo mestiere funziona così. Conosco le esperienze di colleghi molto più noti e famosi di me, che stimo profondamente e dei quali non farò i nomi, che continuano comunque a destreggiarsi tra mille difficoltà, periodi di instabilità e momenti di assenza di lavoro. È proprio questo uno dei grandi problemi della nostra professione. Puoi aver lavorato in produzioni importanti, in grandi teatri, con registi famosi. Sono conferme che fanno bene, danno nuova energia e ricordano che si è nel posto giusto. Ma quando quella storia finisce, quando termina lo spettacolo, bisogna rimettersi in discussione. Torna il vuoto, torna la ricerca. Da un lato è bellissimo, perché permette di crescere e mettersi sempre alla prova. Dall’altro, però, è davvero faticoso. Molto faticoso”.

Vorrei soffermarmi su due parole che accompagnano spesso il percorso di un artista: ambizione e successo. Che significato hanno per lei?

“Sono due parole impegnative. Partirei dall’ambizione, che per me ha un significato particolare. Intanto, sta parlando con un Leone ascendente Vergine! Naturalmente, per chi crede all’astrologia. L’ambizione mi accompagna fin da ragazzino, da quando ho scelto di intraprendere questo percorso. Anzi, ho cominciato a recitare proprio da bambino. È sempre stata un’aspirazione forte, in parte personale e in parte probabilmente incentivata dai miei genitori. Mamma e papà hanno sempre cercato di valorizzare il talento, piccolo o grande che fosse, e le passioni dei propri figli. Per me, però, l’ambizione non è mai stata fine a se stessa. L’ho sempre associata a uno sforzo notevole, alla fatica. C’è una frase che ripeto spesso e nella quale continuo a credere: ‘L’impegno vale più del genio’. È la mia filosofia di vita. Credo che l’impegno, la dedizione e lo studio, prima o poi, debbano portare da qualche parte. Naturalmente l’ambizione può avere anche una valenza negativa. Quando diventa un’ossessione, quando vuoi raggiungere un obiettivo a tutti i costi, rischia di trasformarsi in un male. Può portarti a non essere mai soddisfatto, a desiderare sempre di più, senza riuscire a riconoscere le conferme e le soddisfazioni che, in realtà, ci sono state. È capitato anche a me. Quanto al successo, fino a un anno fa le avrei risposto che coincideva con un grande riscontro di pubblico, con la notorietà. Insomma, con il red carpet, in un certo senso”.

Che cosa è cambiato nell’ultimo anno?

“È cambiato il mio modo di guardare alla vita. Ci si ritrova a rimettere in discussione alcune convinzioni, perché si scopre che piccoli gesti e presenze quotidiane, nella loro semplicità, hanno un valore enorme. Avrei voluto capire l’importanza di certi legami prima di perderli. Perché, quando li perdi, magari perché non hai saputo valorizzarli né lasciare loro il giusto spazio, ti accorgi di quanto ti manchino. E cominci a pensare che forse il successo non sia necessariamente il riscontro del pubblico o la notorietà, ma possa essere anche soltanto avere una vita stabile, un posto da chiamare casa e delle persone da chiamare famiglia. Un compagno, qualcuno vicino. Quel piccolo pubblico, per usare una metafora, che c’è sempre e che ti accetta così come sei, senza dover compiere grandi sforzi”.

Questa perdita è stata determinata dalle sue scelte professionali e dai sacrifici necessari per portarle avanti, oppure anche dalla difficoltà, da parte di chi le stava accanto, di comprendere le sue esigenze?

“Entrambe le cose. Sicuramente influisce anche la seconda possibilità, perché alcune persone faticano a comprendere determinate scelte e le ragioni che le motivano. Allo stesso tempo, ci sono sacrifici che bisogna necessariamente affrontare per inseguire un sogno. Uno di questi, banalmente, può essere allontanarsi da casa e dagli affetti, per poi sentirne profondamente la mancanza. Credo che questo sia un altro grande tema del mondo dello spettacolo, un argomento che forse non viene trattato abbastanza e che meriterebbe di essere approfondito”.

Torniamo alle origini e, prendendo in prestito un’immagine di Nietzsche, al caos che ciascuno porta dentro di sé. Pensando al piccolo Massimo e alla sua scelta di diventare attore, è riuscito con il tempo a comprendere e colmare quel caos, oppure sente che sia cresciuto insieme a lei?

“Restando su Nietzsche, visto che ci troviamo su questo terreno, provo a risponderle anche sul piano psicologico. In questi anni me lo sono spiegato così: credo di essere, come tutti noi, un bel fritto misto di apollineo e dionisiaco. Sono sempre stato il classico bambino bravo a scuola. Fortunatamente ho avuto un’ottima carriera scolastica, sia alle superiori sia all’università. Ho seguito un percorso di studio teorico che mi ha sempre valorizzato. Eppure, fin da bambino, sentivo una grandissima attrazione verso il teatro e la recitazione, verso quello che potremmo definire il dionisiaco. L’apollineo appartiene alla dimensione cerebrale, teorica, mentale. Il teatro, invece, mi permetteva di entrare in contatto con qualcosa di diverso. Sono stato un bambino, poi un ragazzino e infine un uomo un po’ impacciato in alcune situazioni, goffo, buffo. Sul palcoscenico, invece, trovavo una sicurezza e una corporeità che mi consentivano di essere altro rispetto alla mia dimensione mentale. Questa possibilità mi ha sempre affascinato”.

Come si è evoluto questo rapporto nel corso degli anni?

“Queste due dimensioni sono sempre andate di pari passo. Mio padre, quando mi accompagnava a teatro da ragazzino, a volte si stupiva del fatto che non provassi ansia prima di uno spettacolo. Ero invece molto ansioso per le interrogazioni a scuola, mentre sul palcoscenico non avevo alcuna paura. Gli rispondevo sempre: ‘Ma io lì gioco, è il mio gioco preferito. Perché dovrei andare in ansia?’. Con gli anni, però, la maggiore consapevolezza e l’impegno che si investe in questo mestiere finiscono per intaccare quella spontaneità. Credo sia una condizione comune a molti attori. All’inizio ci si sente dei fenomeni, quasi Mastroianni o Gassman. Poi si acquisisce consapevolezza, si studia la tecnica e si cominciano a cogliere molte sfumature. A quel punto subentrano anche le insicurezze. Sono insicurezze giuste, però, perché spingono a crescere e a mettersi continuamente in discussione. Quindi oggi direi che il caos è aumentato. Ma è anche un caos sempre più affamato, sempre più desideroso di migliorarsi. E proprio in questa fame trovo la conferma di aver scelto la strada giusta. Perché, con tutte le paure, le ansie e le insicurezze che possono esserci, quando sono sul palcoscenico mi rendo conto di essere nell’unico posto in cui vorrei stare. Sento di essere esattamente dove devo essere. Questo è il dramma di questa passione: non ti molla”.

Lei continua a usare la parola «passione». Ma è davvero sufficiente a descrivere quello che prova per il teatro? Non crede che esista un termine più preciso, capace di racchiudere meglio questo legame?

“È una domanda difficile, una provocazione! Non saprei trovare una parola che lo descriva perfettamente. L’unica che mi viene in mente, d’istinto, è ‘vocazione’. Anche se non mi piace particolarmente, perché richiama un altro ambito. Eppure è proprio quella che mi viene. Come ho detto anche alla mia terapeuta, e non è un segreto, per me è come se non potessi fare a meno di recitare. Nonostante tutte le difficoltà, non posso non farlo. Sarebbe come chiedermi di non respirare, come chiedermi di non vivere. Anche se un giorno mi dicessero che è finita, che non c’è più nulla da fare, non potrei comunque smettere. Ci sarebbe sempre una storia nella mia testa da scrivere, una battuta da interpretare, un Halloween in cui vestire i panni di un personaggio, una festa in maschera. A volte penso che non posso fare a meno di recitare perché, per me, è il gesto più naturale del mondo. Non riesco proprio a immaginare la mia vita senza recitazione”.

In Sicilia siamo abituati a sentir dire «lo faccio per passione», quasi che questa espressione finisse per sminuire il valore di ciò che si fa. Come se il teatro fosse un passatempo e non un vero lavoro. Per lei, che è cresciuto a Palermo, è stato difficile far comprendere che si trattava di una vocazione?

“In Sicilia, da questo punto di vista, devo dire di essere stato molto fortunato, soprattutto con la mia famiglia e con i miei genitori. Grazie a loro ho trovato subito un terreno fertile. Hanno capito immediatamente quale fosse la mia inclinazione. D’altronde avevano davanti un bambino di nemmeno cinque anni che interpretava Malefica della Bella addormentata nel bosco, perché ero fissato con i film Disney! Quando sono cresciuto un po’, già a sette anni, mi hanno messo in contatto con una compagnia amatoriale, la CAST, Compagnia Amatoriale Sicilia Teatro. Ho quindi cominciato a recitare in teatro a sette anni. Da quel momento, per molto tempo attraverso quella compagnia, ho continuato a coltivare questa passione, questa vocazione. Successivamente, al liceo, seguivo anche corsi di teatro. Abbiamo realizzato uno spettacolo su padre Puglisi. Poi, all’università, mi sono iscritto a un corso di teatro con un attore del Biondo e, successivamente, ho incontrato Maurizio Spicuzza: è stato il mio preparatore, il mio mentore. Mi ha rivoltato come un calzino e gli devo tantissimo. Mi ha preparato con grande cura e senza di lui non sarei mai riuscito a entrare in una scuola di teatro di alto livello. Per questo direi che tutti gli anni della mia giovinezza a Palermo sono stati pieni di teatro. Naturalmente c’era anche un piano B, per sicurezza: l’università. Ho studiato Lettere classiche, un percorso che mi ha sempre appassionato. Ma non ho incontrato particolari difficoltà, almeno da parte della mia famiglia, nel coltivare questa vocazione”.

E sul piano sociale? Mi riferisco alla percezione della diversità, al fatto di essere considerato fuori dagli schemi per aver scelto una strada non convenzionale. Soprattutto nella Palermo di qualche anno fa, anche essere uno studente particolarmente bravo poteva bastare per essere percepito come diverso. Lei ha vissuto questa sensazione?

“Qui tocca un tasto sensibile. Sì, certamente. Però non è un’esperienza che associo necessariamente al teatro. Sul tema della diversità la seguo senz’altro, perché è una questione che mi riguarda. Ma, se penso alla mia esperienza, credo che fosse legata anche a una certa sensibilità personale e al rapporto con lo studio. Ero il secchione, questo è sicuro! Non ho mai associato direttamente quella sensazione di diversità alla mia volontà di fare teatro. Se invece consideriamo il punto di vista familiare, e non soltanto quando ero ragazzino ma anche negli ultimi anni, allora sì, qualche difficoltà c’è stata. Mi riferisco al dover far comprendere che una passione, una vocazione sostenuta anche da una formazione solida, non è semplicemente un passatempo. Con questa idea, a volte, devi continuare a confrontarti. Ma il tema della diversità, per quanto mi riguarda, ha un significato più ampio. Tocca anche il teatro, certamente, ma riguarda soprattutto Massimo nel suo complesso. La mia persona, non soltanto il mio essere attore”.

Che cosa le ha permesso di scoprire il teatro di se stesso? Che cosa le ha fatto comprendere della sua identità?

“Le rispondo senza peli sulla lingua, come ci siamo detti. Se una domanda dovesse mettermi in imbarazzo, glielo direi. Al teatro devo effettivamente tantissimo, soprattutto agli anni trascorsi con Maurizio Spicuzza. Mi sono preparato a lungo, per tre anni, prima di riuscire a entrare in una scuola di teatro. Ero giovanissimo, avevo ventidue anni quando ho cominciato quel percorso e avevo appena concluso la laurea triennale in Lettere classiche. A quegli anni di formazione devo moltissimo, perché ho conosciuto tanti ragazzi, più o meno miei coetanei, che condividevano la mia stessa passione. Quei ragazzi sono diventati a tutti gli effetti la mia famiglia. Sono gli amici di una vita, persone con cui continuo a vedermi ancora oggi e con le quali non ho mai perso i contatti. Tra loro c’è la mia migliore amica, ma potrei fare un elenco lunghissimo: Benny, Silvia, Marta, Alfonso, Gabriella e tanti altri. Devo tantissimo a questo gruppo perché, per me, sono famiglia. Grazie al teatro ho trovato un ambiente nel quale finalmente mi sentivo libero e accettato. Non soltanto come attore, perché condividevamo una passione comune, ma proprio in quanto Massimo. Grazie a loro sono riuscito anche a maturare la consapevolezza della mia omosessualità e a fare coming out. L’ho fatto a quasi ventiquattro anni. Molto tardi, verrebbe da dire, anche se poi non è detto che sia davvero tardi. E creda, lo dico con cognizione di causa, perché non è certo la prima volta che ne parlo: devo tanto a quelle persone. Mi sono sentito finalmente libero da tutta una serie di zavorre che mi portavo dietro dagli anni del liceo, dall’adolescenza e anche dall’università. Erano anni in cui sentivo di non potermi permettere determinate esperienze. Poi scopri che quelle stesse esperienze sono belle e che non c’è assolutamente nulla di cui vergognarsi. Anzi”.

Il teatro le ha dunque permesso di trovare una libertà personale, quella di essere se stesso. Ma esiste anche una forma di libertà, o forse di ribellione, nell’interpretare personaggi scritti da lei?

“Purtroppo non mi è ancora capitato di interpretare personaggi scritti da me. Spero che succeda presto e mi sto muovendo proprio in questa direzione. Ho scritto uno spettacolo, il primo che abbia mai scritto, che nel 2022 ha vinto un premio di drammaturgia. È stato messo in scena a Udine, ma da altri interpreti. Purtroppo non sono ancora riuscito a portarlo in scena personalmente, anche se sto lavorando per riuscirci. Quanto alla libertà e alla ribellione, credo che ci siano entrambe. La libertà, certamente, ma quella penso che te la doni il teatro in generale. È la libertà di essere altro da te, di diventare un altro personaggio, di assumere una sicurezza o un atteggiamento che magari nella vita quotidiana non avresti mai. Però c’è anche la ribellione. Se penso a un personaggio scritto da me che vorrei interpretare, come Mendes oppure Asterione, che è un altro progetto al quale sto lavorando in questo periodo, sento sicuramente una forma di ribellione. È il desiderio di farsi ascoltare non solo attraverso la propria voce di attore, attraverso il corpo e l’interpretazione messi al servizio di un testo o di un regista, ma anche attraverso una propria autorialità. In quel caso sei tu a comunicare qualcosa attraverso un personaggio che hai creato, una storia che hai scritto, una tua idea, una tua sensibilità, un disagio, un contenuto che senti il bisogno di esprimere. Ecco, in questo riconosco la ribellione. La ringrazio per avermi suggerito questa parola, perché normalmente non è un sostantivo che userei per definirmi. Non mi considero una persona ribelle. Però, guardandola da questa prospettiva, forse una forma di ribellione c’è davvero. Se Massimo ha la possibilità di gridare ciò che sente, forse, per una volta, la coglie”.

Immagini che lo spettacolo sia appena finito: le luci si spengono, il sipario si chiude e il personaggio lascia nuovamente spazio all’attore, all’uomo. Che cosa succede nella sua testa in quel preciso momento?

“Sicuramente penso alla pizza per cena! Scherzi a parte, non saprei darle una risposta unica, perché dipende molto dallo spettacolo, dal tipo di lavoro affrontato e da ciò che si è dovuto portare in scena. C’è però un desiderio che accomuna quei momenti: la speranza di aver lasciato qualcosa nel pubblico. Di essere riuscito a comunicare quel messaggio, quel contenuto che si voleva trasmettere. Sono parole importanti per me, e credo che lo siano anche per il vostro mestiere. Poi c’è sempre la voglia di non smettere, il desiderio che quello spettacolo non sia l’ultimo. Perché quando arriva davvero l’ultima replica, si sa che si sta per lasciare un mondo di cui si sentirà la mancanza. Mancheranno i compagni di viaggio, cambierà la routine. Verrà meno quella stabilità che, paradossalmente, manca così spesso nel nostro mestiere, ma che durante una produzione teatrale si riesce a costruire. C’è inevitabilmente una forma di nostalgia. E poi, almeno nel mio caso, molto spesso c’è anche una grande soddisfazione. Quella di aver lasciato qualcosa di bello al pubblico, naturalmente se ci si è riusciti. Ma c’è un’altra sensazione bellissima che ho provato, per esempio, durante la tournée di Commedia della vanità con Claudio Longhi. Quella di rendermi conto, quasi con incredulità, che mi stavano pagando per fare proprio quello. Pensavo: ‘Mi pagano per fare questo!’. Avevo la fortuna, almeno in quel momento, di portare a casa il pane facendo qualcosa che non mi faceva nemmeno sentire di stare lavorando. Era ancora quel gioco di cui parlavo prima, il mio gioco preferito. Naturalmente ci sono anche spettacoli che ti lasciano l’amaro in bocca, proprio perché finiscono. Penso all’ultima produzione che ho fatto a Palermo, al Teatro Apparte: Charlie e la fabbrica di cioccolato. Era un musical, tra l’altro la mia prima esperienza in questo genere, e ne sono molto felice. Ma mi è rimasta anche tanta amarezza, perché pensare di non poter più indossare, almeno per il momento, i panni di nonno Joe, che era il mio personaggio, è davvero dura”.

La nostalgia fa spesso rima con malinconia. Lei ha dovuto lasciare la Sicilia e oggi si muove continuamente tra Nord e Sud. Le sue radici sono state inevitabilmente smosse, anche se non del tutto sradicate. Dove si trovano oggi? E soprattutto, che cosa significa per lei la parola «casa»?

“È ciò che le accennavo prima. Inevitabilmente, soprattutto in giorni come questi, così legati alle nostre tradizioni, sento che casa è Palermo. E credo che continuerò sempre a sentirla lì. Sono una persona molto affezionata alla famiglia. Per me le radici sono innanzitutto i miei familiari: i miei genitori, mio fratello, che adesso è lontano perché vive ad Abu Dhabi, dove lavora come ricercatore. Lui è quello concreto della famiglia! Poi ci sono le mie nonne, una di novantatré anni e una di ottantatré, alle quali sono molto legato. E ci sono i miei amici, quelli di cui parlavo prima, che per la maggior parte vivono ancora a Palermo. Quindi le mie radici sono senza dubbio lì. Però c’è anche un altro aspetto. E forse sarà una risposta banale, ma è una convinzione profonda. Pensando a me stesso qui, lontano da casa, dalle mie tradizioni, da queste belle feste dei morti che mi mancano tanto, con tutti i loro dolci e le loro cibarie, mi rendo conto che posso sentirmi a casa anche altrove. Per esempio, mi sono sentito a casa durante il pranzo che ho organizzato qualche giorno fa con i miei amici qui a Bologna, persone che sono anche colleghi e con le quali collaboro. Fuori dalla metafora, credo che le radici siano anche le persone di cui ti circondi, quelle con cui sai di aver costruito un legame. La mia casa dislocata, oltre alla mia famiglia, sono i miei amici di Bologna. È Lorenzo, il mio primissimo coinquilino a Modena, che adesso vive a Rimini e che per me è veramente un fratello. Sono quelle persone alle quali puoi dire: ‘Oggi ci vediamo? Usciamo? Ho bisogno di te’. Ecco, per me casa significa questo. È ciò che mi permette di non sentirmi solo. Soffro la solitudine. Sono molto nostalgico e malinconico”.

Pensa che allontanarsi dalla sua terra e dagli affetti sia stato il sacrificio più grande affrontato per inseguire questa vocazione, oppure ce ne sono stati altri ancora più importanti?

“In questo momento della mia vita direi di sì. Il sacrificio più grande è stato proprio allontanarmi da casa. Fino all’anno scorso non ero del tutto sicuro di voler restare a Bologna. Poi, alla fine, ho deciso di fare questo tentativo, di investire le mie energie in questa città. Non posso certo pretendere di raccogliere i frutti di questa scelta dopo appena un anno. Però ho deciso di provarci. Di staccarmi da casa, dalle mie abitudini, dai miei affetti, perché voglio insistere ancora un po’ nel mio sogno, cercando di cogliere le maggiori possibilità che spero possa offrirmi il continente, passatemi questa espressione, rispetto alla nostra isola. Ma non sono gli unici sacrifici. Per quanto riguarda la mia esperienza, ci sono lo studio, le ore di sonno che perdi, il sudore, sia metaforico sia reale, che metti nel prepararti per un provino, nell’entrare in un personaggio, nell’analizzare un testo. E poi c’è la scrittura, perché ho anche questo pallino per la drammaturgia. Sembra tutto facile, ma non lo è affatto. Connettersi a un mondo, a una storia, all’inizio può essere bellissimo. Ma se vuoi portare a termine un arco narrativo, devi continuare a rimanere collegato a quel mondo. Devi riflettere tanto. Passi ore davanti a uno schermo bianco, sperando di trovare le parole giuste. È un esercizio costante di immaginazione e creatività. E anche quando smetti di lavorare, quando esci di casa, continui a pensarci, a immaginare, a rimanere connesso a quella storia. Per questo credo che i sacrifici siano tanti e non riguardino soltanto il distacco dagli affetti. La parola che mi viene in mente è proprio ‘fatica’. È un mestiere che richiede tanta fatica”.

Eppure, quando parla del suo lavoro, torna spesso a utilizzare il verbo «giocare». Anche in inglese, del resto, to play significa sia giocare sia recitare. Che significato ha per lei questa parola?

“Ne parlavo di recente durante uno dei miei corsi di teatro. Per me giocare è naturalmente legato alla recitazione, perché, come dicevo prima, fin da bambino recitare è sempre stato il mio gioco preferito. Ma ciò che sento oggi, con la consapevolezza di un uomo adulto, è che in realtà non esiste gioco senza regole. Anzi, le regole sono l’essenza stessa del gioco. Senza regole, il gioco rimarrebbe una parola vuota. Quando diciamo ‘giochiamo a nascondino’, ‘giochiamo ad acchiapparello’ oppure ‘giochiamo a tris’, sappiamo a quale attività ci riferiamo proprio perché esistono delle regole che definiscono ciascuno di questi giochi. Le regole danno una forma al gioco, ne costituiscono l’essenza. E anche questa è una scelta. Per me, quindi, giocare significa trovare, all’interno della libertà assoluta che questa parola porta con sé, le scelte che definiscono di volta in volta la forma da dare alla propria fantasia. E la fantasia è un’altra parola molto importante per me. È un universo che si spera di poter raccontare, perché non avrebbe senso avere un gioco, avere una storia, se poi non potessi raccontarla e trasmetterla agli altri. Credo sia proprio questo ad avermi spinto a cominciare, fin dal primo momento”.

Nel suo modo di vivere questo gioco c’è anche una componente competitiva? Le capita di confrontarsi con altri attori e desiderare di raggiungere risultati che magari loro hanno già ottenuto?

“Sempre! Sono una persona molto competitiva, anche se forse non si direbbe. E devo ammettere che qualche volta questa competitività si manifesta anche in maniera un po’ presuntuosa. Mi capita di pensare: ‘Cavolo, ci è arrivato lui. Com’è possibile che non ci sia arrivato anch’io?’. Però, in quei casi, c’è poco da fare. Non puoi certo metterti a fare gli sgambetti agli altri, anche perché sarebbe del tutto inutile. Credo che la strada migliore sia lavorare su se stessi. È ciò che ho cercato di fare, impegnandomi a migliorare, a crescere, a prepararmi per avere un’altra occasione la volta successiva. Ma questo apre anche un altro tema importante. Forse noi attori dovremmo imparare a essere un po’ meno competitivi. Se ci rendessimo conto che siamo una categoria che, collaborando, potrebbe ottenere molto di più, probabilmente sarebbe meglio per tutti. Tanto il lavoro che dobbiamo fare per migliorarci riguarda sempre noi stessi. Non consiste mai, secondo me, nel mettere in difficoltà gli altri. Mi viene in mente una frase molto bella di Cristina Coltelli, con la quale abbiamo fatto a Palermo un corso sulla maschera e sulla Commedia dell’Arte. Ci disse che a teatro non devono esserci né carnefici né vittime. Uno spettacolo è come una nave che dobbiamo riuscire a portare tutti insieme in porto, al sicuro. Non possiamo concentrarci sulle nostre ostilità personali o cercare di sminuire gli altri. Siamo tutti parte dello stesso equipaggio. Nessuno è carnefice e nessuno è vittima. È una frase che mi torna spesso in mente”.

Che cosa si è perdonato, o che cosa sente di dover ancora perdonare a se stesso?

“Un tratto che mi perdono, e che allo stesso tempo so di poter migliorare, è una certa insicurezza. Devo dire che con l’età va meglio. Come le dicevo, in questo lavoro l’insicurezza può essere un bene, perché ti aiuta a crescere. Però molto spesso rischia di trasformarsi in paura, in ansia. E quello non è più un bene. L’insicurezza è qualcosa che devo imparare a perdonarmi e, soprattutto, a trasformare. Non deve diventare un limite, ma un’occasione. Poi c’è un altro tratto, apparentemente opposto, che riguarda soprattutto la scrittura teatrale, più che il lavoro di attore. È una certa fermezza rispetto alle mie idee. Fatico a rinunciarvi. Quando scrivo, a volte mi ostino a mantenerle anche se, in quel momento, non sono quelle giuste per il testo. Però me lo perdono. Perché, se non riesco a lasciarle andare, forse è perché continuano a parlarmi, a pulsare. Significa che ci credo, che rappresentano un terreno fertile. Forse devo soltanto trovare il modo di inserirle meglio, di farle funzionare all’interno del lavoro creativo. Quindi direi che sono questi i due aspetti che vorrei perdonarmi: l’insicurezza e, paradossalmente, una certa ostinazione. E credo che, in fondo, vadano anche di pari passo”.

Se il piccolo Massimo potesse incontrare l’uomo che è diventato, che cosa lo stupirebbe di più?

“Secondo me, in positivo, rimarrebbe stupito dalla tenacia. Rimarrebbe stupito dal fatto che, nonostante tutte le difficoltà che da bambino non poteva nemmeno prendere in considerazione, abbia continuato a insistere. Credo che quel bambino sarebbe sorpreso nel vedere che ha continuato a lottare per qualcosa in cui crede e per qualcosa che ama. Penso che questo sia un merito che posso riconoscermi”.

E se potesse incontrarlo davvero? Se avesse la possibilità di anticipargli qualcosa del futuro che lo aspetta, lo farebbe?

“Anche qui vorrei citarle qualcuno più capace di me. Credo che quel bambino ce la farebbe comunque, indipendentemente da ciò che potrei dirgli. Però, visto che mi propone questo esempio, mi viene in mente una canzone molto bella di Caparezza, che adoro: La chiave. Descrive proprio una situazione simile, un dialogo con se stessi da giovani. Ecco, credo che gli direi quello che Caparezza dice al proprio io più giovane: ‘Sono sopravvissuto al bosco e ho battuto l’orco’”.