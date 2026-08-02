Massive Attack espulsi da Singapore per lo slogan "Free Palestine" scandito durante un concerto

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

I Massive Attack non potranno più entrare a Singapore né esibirsi nel Paese. La decisione sarebbe stata presa dalle autorità della città-Stato dopo quanto accaduto durante il concerto di mercoledì 29 luglio, quando i due componenti della band britannica avrebbero esposto una bandiera palestinese sul palco e scandito lo slogan “Free Palestine”.

Massive Attack espulsi da Singapore, cosa è successo

Secondo quanto riportato dalla BBC, anche alcuni spettatori si sarebbero uniti allo slogan durante l’esibizione.

Dopo l’episodio, la polizia avrebbe avviato un’indagine e notificato ai musicisti un richiamo formale per presunte violazioni delle norme locali.

Le contestazioni riguarderebbero la normativa che disciplina l’esposizione di simboli nazionali stranieri e le regole sugli eventi pubblici di carattere politico.

Inoltre, l’autorità di regolamentazione dei media avrebbe comunicato che non accoglierà eventuali future richieste dei Massive Attack per esibirsi a Singapore.

Le autorità starebbero inoltre verificando il rispetto delle condizioni previste dalla licenza del concerto.

Tra queste ci sarebbe anche il divieto di esporre bandiere a sostegno di cause politiche.

Un rappresentante della band ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni sulla vicenda.

Le regole di Singapore sulle manifestazioni politiche

Come riporta La Repubblica, Singapore mantiene da anni una linea molto rigida sulle manifestazioni pubbliche e sulle espressioni politiche.

Secondo le autorità, queste restrizioni servono a preservare l’equilibrio tra le diverse comunità etniche e religiose presenti nel Paese.

“La pace e l’armonia tra razze e religioni non devono essere date per scontate e non possiamo permettere che eventi esterni influenzino la nostra società”, ha dichiarato una portavoce della polizia.

Le norme locali vietano, salvo specifiche eccezioni, l’esposizione pubblica di bandiere straniere e impongono limiti agli eventi che possono assumere una connotazione politica.

La posizione di Singapore sul conflitto nella Striscia di Gaza

Negli ultimi anni le autorità di Singapore hanno aperto diverse indagini su iniziative pubbliche e online legate al conflitto.

All’inizio dell’anno alcuni cittadini sono stati sanzionati per aver organizzato una manifestazione non autorizzata a sostegno della causa palestinese.

Già nel 2023 il ministero dell’Interno aveva invitato la popolazione a evitare l’esposizione pubblica di simboli e oggetti riconducibili alla guerra.

I Massive Attack, Robert Del Naja e Grant Marshall, non hanno mai nascosto il loro impegno politico su diversi temi, compreso il conflitto in Medio Oriente.

Dopo l’unica data prevista a Singapore, la tournée mondiale della band dovrebbe proseguire con il concerto in programma a Seul.