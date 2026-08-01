Masso cade e colpisce un'auto a Pozzuoli dopo il terremoto a Napoli e nei Campi Flegrei, coppia illesa

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Grosso macigno si stacca dal costone e colpisce un’auto in transito a Pozzuoli. Attimi di grande paura per una coppia dopo l’impatto con il masso che è rotolato giù mentre stava passando in macchina attraverso la cosiddetta Montagna Spaccata. Un episodio legato molto probabilmente al forte terremoto che ha colpito l’aera metropolitando Napoli, provocando diversi crolli proprio nel comune nei Campi Flegrei. Nonostante la violenta collisione, un 60enne e la moglie di 51 anni sono rimasti illesi.

Il masso caduto su un’auto a Pozzuoli

L’auto, una Peugeot station wagon, è stata travolta dal distacco improvviso del masso mentre stava viaggiando lungo la via Campana, in direzione Quarto.

La caduta del macigno sulla carreggiata ha causato danni rilevanti alla vettura, ma la coppia non ha riportato conseguenze: è stata successivamente trasferita in ospedale in codice bianco per controlli precauzionali.

ANSA

I crolli per il terremoto ai Campi Flegrei

L’incidente è avvenuto nel solco delle frane e dei crolli avvenuti nelle ultime ore nel comune di Pozzuoli, tra i più colpiti dal terremoto di magnitudo 4.7 che ha interessato l’area metropolitana di Napoli e i Campi Flegrei.

Il violento sciame sismico, con circa 150 scosse registrate tra la serata di venerdì 31 luglio e le prime ore di sabato 1 agosto, ha causato 26 feriti e gravi danni a diversi edifici, otto dei quali dichiarati inagibili, portando all’evacuazione di circa 300 persone.

Le proteste dei residenti

Sul luogo del distaccamento del masso sono arrivati i carabinieri e la polizia municipale per mettere in sicurezza l’area e avviare le verifiche sulla dinamica dell’accaduto.

“Abito qua da 32 anni, la montagna è stata messa in sicurezza una ventina di anni fa con una rete – dice una residente intervista dall’Ansa – ma già quando è stato fatto quell’intervento è stato contestato, anche dai tecnici, in quanto tutto il resto del costone è messo in sicurezza in una modalità completamente diversa, infatti non è caduta neanche una pietra”.