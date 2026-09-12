Masso cade su corteo funebre a Leonessa vicino Rieti, morta 66enne al funerale della madre e ferite 7 persone

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un grosso masso si è staccato in provincia di Rieti travolgendo alcune auto al seguito di un corteo funebre tra Morro Reatino e Leonessa. L’impatto ha causato la morte di una 66enne, figlia della donna di cui si stavano celebrando le esequie, a bordo di una delle vettura insieme alla famiglia, e il ferimento di altre sette persone.

Il masso caduto sul corteo funebre diretto a Leonessa

Il distacco è avvenuto da una parete rocciosa che sormonta la strada regionale 521, in provincia di Rieti, sulla quale il corteo funebre era in viaggio in direzione del comune di Leonessa per i funerali, intorno alle 13.30 di sabato 12 settembre,

Secondo quanto ricostruito finora, il masso ha travolto diverse auto, tra cui la macchina con a bordo la donna di 66 anni diretta alla cerimonia funebre della madre.

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Il bilancio dell’incidente in provincia di Rieti: un morto e 7 feriti

Stando a quanto riportato da Adnkronos, il pesante frammento roccioso avrebbe sfondato il tettuccio dell’auto, piombando sull’abitacolo dove la donna si trovava con alcuni familiari e uccidendola sul colpo.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte anche altre vetture al seguito del carro funebre, provocando altri sette feriti in totale.

Notizia in aggiornamento..