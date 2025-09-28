Masso si schianta sulla ferrovia e cade sulla statale a Lecco, traffico bloccato e treni fermi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un masso di grandi dimensioni si è staccato dal monte San Martino in località Pradello, tra Lecco e Abbadia Lariana, cadendo prima sulla ferrovia della Valtellina e poi sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Non ci sono stati feriti, ma sia la circolazione dei treni sia quella delle auto sono bloccate.

Attorno alle 13:30 del 28 settembre un masso di notevoli dimensioni è caduto dal monte San Martino, poco a nord di Lecco, chiamato anche Monte Marcio dagli abitanti del luogo, e si è schiantato prima sulla ferrovia e poi sulla strada statale sottostanti.

Sulla ferrovia stava sopraggiungendo un treno che viaggiava tra le stazioni di Abbadia Lariana e Lecco. Il macchinista si è accorto della piccola frana ed è riuscito a bloccare il convoglio prima che raggiungesse la zona danneggiata.

Il masso ha continuato a rotolare, finendo sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, che costeggia a occidente il Lario. Si è quindi fermato nel mezzo della carreggiata, senza colpire alcuna vettura.

La situazione della circolazione dei treni

Il masso, caduto sul tracciato della ferrovia della Valtellina, che collega Lecco a Sondrio, ha causato seri danni ai binari e la circolazione dei treni è stata quindi interrotta.

I convogli non possono transitare tra le stazioni di Lecco e Abbadia Lariana. Cancellati tutti i treni che da Lecco partivano per Tirano, Sondrio e Colico, e anche diversi che, partendo da Sondrio, avrebbero dovuto transitare per la cittadina lariana e proseguire verso Milano.

Le uniche partenze segnalate in orario sono le corse eseguite attraverso bus sostitutivi, ma anche in quel caso potrebbero verificarsi ritardi, vista la situazione del traffico stradale.

Quando riprenderà il traffico

Per tutto il pomeriggio del 28 settembre infatti, si sono registrati forti rallentamenti anche del traffico automobilistico a causa della caduta del masso sulla statale 36.

In direzione sud le code iniziano già da Abbadia Lariana, con traffico intenso segnalato fino all’altezza della località Pradello, dove è caduto il masso.

In direzione nord invece il traffico risulta più scorrevole. L’agenzia di stampa Ansa precisa che non è possibile stabilire quando sarà possibile far riprendere il traffico regolarmente.

Il versante della montagna dal quale si è staccato il masso andrà infatti ispezionato per verificare che non siano in corso smottamenti di portata maggiore.