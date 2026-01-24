Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre soggetti sono stati denunciati per lancio di materiale pericoloso in occasione dell’incontro di calcio tra Frosinone e Catanzaro. Gli indagati sono stati identificati e segnalati all’Autorità Giudiziaria per aver acceso e lanciato artifizi pirotecnici dallo stadio “Benito Stirpe” durante la partita del 10 gennaio scorso.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti della locale D.I.G.O.S., che hanno svolto un’attenta analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza installate presso l’impianto sportivo. Grazie a queste immagini, è stato possibile individuare tre persone che, in momenti diversi della competizione, hanno acceso e lanciato artifizi pirotecnici dal settore ospiti dello stadio.

I fatti durante la partita Frosinone-Catanzaro

L’episodio si è verificato durante la partita tra Frosinone e Catanzaro, disputata il 10 gennaio presso lo stadio “Benito Stirpe”. Nel corso dell’incontro, i tre soggetti hanno utilizzato materiale pirotecnico, mettendo a rischio la sicurezza degli altri spettatori e violando le normative che regolano le manifestazioni sportive. Il Frosinone è stato così teatro di un episodio che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Le conseguenze per gli indagati

Nei confronti dei tre indagati, oltre alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per lancio di materiale pericoloso, verrà avviato il procedimento amministrativo finalizzato all’adozione del provvedimento del Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono Manifestazioni Sportive (DASPO). Si tratta di una misura che mira a prevenire ulteriori episodi di reati simili durante eventi sportivi.

La sicurezza negli stadi e il ruolo della Polizia

L’episodio avvenuto a Frosinone evidenzia ancora una volta l’importanza dei controlli e della videosorveglianza negli stadi italiani. La collaborazione tra le forze dell’ordine e le società sportive si conferma fondamentale per garantire la sicurezza durante le manifestazioni sportive e per prevenire episodi di lancio di materiale pericoloso e altri reati che possono mettere a rischio l’incolumità pubblica.

IPA