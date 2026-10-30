Mate Rimac Ceo di Bugatti vittima di furto, dimentica chiavi in auto e gliela rubano: il racconto sui social

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il Ceo di Bugatti Mate Rimac ha subito il furto della sua Chiron dal parcheggio dello stabilimento croato del marchio. Rimac ha ammesso di aver lasciato le chiavi della sua auto nel cruscotto e che un trentenne che vive nella zona si è avvicinato e l’ha rubata. La fuga è terminata soltanto in Austria, dove il ladro è stato fermato dalla polizia.

Il furto della Bugatti Chiron di Rimac

Mate Rimac, Ceo di Bugatti e fondatore della Rimac, l’azienda di supercar che ha acquistato lo storico marchio francese, ha raccontato che la sua auto, una Bugatti Chiron, è stata rubata dal parcheggio dello stabilimento principale del gruppo, in Croazia.

“Qui, nei pressi dell’impianto, spesso i ragazzi devono spostare la mia auto, perché devono fare dei test e così, invece di costringerli a inseguirmi per tutte le mie riunioni, lascio le chiavi in auto” ha spiegato Rimac in un video sul suo profilo Instagram.

ANSA

“Nel campus è tutto molto aperto. Non ci sono recinzioni. Così un tizio è entrato, è salito in auto e l’ha presa. Con il fatto che viene spostata spesso, non mi è nemmeno sembrato strano non trovarla” ha poi proseguito.

La fuga e l’arresto del ladro

Una volta capito quello che era successo grazie alla segnalazione di un dipendente, Rimac ha chiamato la polizia, che ha iniziato a tracciare l’auto grazie alla telemetria.

“Ho visto che l’auto stava andando in Slovenia. Abbiamo mandato tutte le informazioni alla polizia. Sono salito su un’altra auto e mi sono messo a inseguirlo a tutta velocità, perché aveva un’ora di vantaggio” ha raccontato il Ceo di Bugatti.

Alla fine a fermarlo è stata la polizia austriaca, che si è tenuta in contatto con Rimac per tutto il tempo necessario a riconsegnargli l’auto rubata.

Chi era il ladro della Bugatti di Rimac

Il dirigente ha poi spiegato che il ladro è stato identificato come un ragazzo che vive nella cittadina vicino allo stabilimento di Bugatti in Croazia.

“Ho saputo che il ragazzo che ha preso l’auto è della zona, e ha diversi problemi, anche familiari” ha proseguito Rimac nel suo video.

“Non denuncerò, ma il valore dell’auto è di diversi milioni e quindi verrà processato d’ufficio, spero che si risolva tutto per il meglio” ha concluso.