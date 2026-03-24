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Eseguito un sequestro amministrativo a Matera. Un amministratore di una società di noleggio con conducente è stato fermato mentre trasportava dieci persone a bordo di un furgone non autorizzato, superando il limite consentito e senza revisione obbligatoria.

Controlli straordinari nel capoluogo lucano

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i servizi straordinari di controllo del territorio sono stati condotti nel capoluogo con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata. Durante queste attività, un equipaggio del reparto ha fermato un furgone omologato per nove posti, ma che trasportava dieci persone.

Il controllo del furgone e le irregolarità riscontrate

Tra i passeggeri identificati figurava l’autista, che è risultato essere l’amministratore di una società attiva nel settore del noleggio con conducente. Gli accertamenti effettuati dagli agenti hanno permesso di appurare che il veicolo non era autorizzato a svolgere l’attività di noleggio, nonostante fosse stato impiegato per un servizio prenotato online dai passeggeri, i quali avevano scelto di visitare la città dei Sassi.

Violazioni del Codice della Strada e sequestro del veicolo

Nel corso del controllo a Matera, sono emerse ulteriori irregolarità: il superamento del numero massimo di persone trasportabili e l’assenza della revisione periodica obbligatoria. Per queste ragioni, il furgone è stato sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca. Al conducente sono state contestate le relative violazioni del Codice della Strada.

Le conseguenze per l’amministratore e la società

L’operazione ha portato all’immediato fermo del veicolo e all’apertura di un procedimento amministrativo nei confronti dell’amministratore della società di noleggio. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza dei controlli per garantire la sicurezza dei passeggeri e il rispetto delle normative vigenti nel settore del trasporto pubblico non di linea.

IPA