Incendio doloso e rafforzamento dei controlli sono il bilancio delle recenti attività delle Forze dell’Ordine in provincia di Matera. Un 48enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il rogo sviluppatosi in Contrada La Vaglia. L’episodio, avvenuto nel mese di giugno, è stato documentato dalle telecamere di videosorveglianza. L’operazione è stata condotta nell’ambito di un piano straordinario di prevenzione, coordinato dal Questore, che coinvolge tutte le forze di polizia e mira a contrastare il fenomeno degli incendi dolosi nell’intera provincia.

Controlli straordinari per prevenire gli incendi dolosi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le attività di prevenzione e controllo del territorio sono state intensificate per fronteggiare la crescente emergenza degli incendi dolosi. Il piano, definito durante un tavolo tecnico presieduto dal Questore, interessa l’intero territorio provinciale e prevede una collaborazione senza precedenti tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Carabinieri Forestali, Polizia Stradale e le Polizie Locali dei Comuni coinvolti. A supporto delle operazioni, è stato impiegato anche un elicottero del IX Reparto Volo di Bari.

Il caso di Contrada La Vaglia: deferito un 48enne materano

Nel corso di questi controlli, la Squadra Mobile ha deferito all’Autorità Giudiziaria un 48enne residente a Matera per il reato di incendio doloso. L’episodio si è verificato in Contrada La Vaglia, nei pressi di alcuni capannoni industriali. Le indagini sono partite dopo che le immagini di una telecamera di videosorveglianza hanno immortalato un uomo, fermo sul ciglio della strada a bordo di una moto, mentre lanciava un oggetto in un campo pieno di sterpaglie. Pochi minuti dopo, nella stessa area, si è sviluppato un incendio che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per essere domato.

Le indagini e il rispetto della presunzione di innocenza

Le autorità hanno sottolineato che gli accertamenti sono ancora in corso e che il procedimento a carico del 48enne materano dovrà essere sottoposto a ulteriori approfondimenti e al vaglio del giudizio dibattimentale. Viene inoltre ribadito il rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, in attesa di una sentenza definitiva.

L’episodio di Contrada La Vaglia rappresenta solo uno dei tanti casi di incendio doloso che hanno colpito la provincia di Matera negli ultimi tempi. Le forze dell’ordine, in sinergia con le istituzioni locali e i cittadini, continuano a lavorare per prevenire e contrastare questi reati, facendo leva su tecnologie avanzate, controlli capillari e una costante attività di sensibilizzazione.

