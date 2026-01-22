Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Matera. Un 28enne del luogo è stato fermato in flagranza di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso dagli agenti della Squadra Mobile durante un servizio mirato contro il traffico di droga.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel corso di specifici servizi di controllo predisposti per contrastare il traffico di droga nella città di Matera. Gli agenti hanno notato il sospettato mentre entrava in un garage adiacente alla sua abitazione. Poco dopo, un altro giovane lo ha raggiunto, attirando l’attenzione degli investigatori per il rapido scambio avvenuto tra i due.

Il sequestro della droga e il ruolo dei social

Il presunto acquirente è stato fermato a bordo della sua auto. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato nella tasca dei suoi pantaloni due cipollotti contenenti cocaina. Successivamente, la perquisizione si è spostata nell’abitazione del 28enne, dove sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di hashish e cocaina nella camera da letto, oltre a un bilancino di precisione e 520 euro in contanti.

Materiale per il confezionamento e indagini sui contatti

La perquisizione è stata estesa anche al garage, dove gli agenti hanno sequestrato altro materiale utilizzato per il confezionamento e il frazionamento delle dosi di droga. Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire che i contatti tra il venditore e l’acquirente avvenivano tramite la piattaforma social “Instagram”.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nei confronti del giovane arrestato è stata applicata una misura cautelare non custodiale.

IPA