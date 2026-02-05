Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto dalla polizia di Matera. Un uomo di origini napoletane è stato fermato e accusato di truffa ai danni di un pensionato. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe messo in atto un inganno ai danni di un anziano residente a Montescaglioso, riuscendo a sottrargli una somma di denaro attraverso un collaudato schema di raggiro.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è iniziata nei giorni scorsi, quando i militari della Stazione di Montescaglioso hanno eseguito una misura cautelare nell’hinterland napoletano. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Matera, ha riguardato un uomo campano di quarantaquattro anni con precedenti specifici, ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni di un pensionato montese.

Il modus operandi della truffa

L’episodio contestato risale allo scorso mese di novembre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima, un anziano residente a Montescaglioso, è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è finto comandante dei Carabinieri. L’uomo, con tono allarmato, ha riferito che la figlia del pensionato avrebbe causato un grave incidente stradale, investendo una donna incinta rimasta ferita.

Il sedicente carabiniere ha quindi prospettato una soluzione: per risarcire la donna coinvolta nell’incidente, sarebbe stato necessario consegnare tutto il denaro contante e gli oggetti preziosi in possesso dell’anziano, per un totale richiesto di 5.000 euro. Poco dopo, presso l’abitazione della vittima si è presentato un complice che, constatata l’assenza di denaro e preziosi, si è fatto consegnare la carta bancomat e il relativo codice PIN.

Il bottino e le operazioni fraudolente

Utilizzando la carta bancomat sottratta, il truffatore ha prelevato 500 euro presso sportelli automatici e ha effettuato acquisti in una gioielleria della provincia di Matera. In totale, la truffa ha fruttato circa 2.000 euro ai danni del pensionato.

L’attività investigativa

Le indagini, avviate immediatamente dai Carabinieri della Stazione di Montescaglioso e coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. Fondamentale si è rivelata l’analisi dei filmati di videosorveglianza, che ha consentito di individuare l’autovettura utilizzata dal malfattore e di identificarlo come presunto autore della truffa.

La misura cautelare

Sulla base degli elementi raccolti, il GIP del Tribunale di Matera, su richiesta della Procura, ha disposto la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il quarantaquattrenne. L’ordinanza è stata eseguita nei giorni scorsi nell’area napoletana.

