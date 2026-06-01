Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Polizia di Stato di Matera protagonista di un’operazione contro una banda di cittadini georgiani specializzata in furti seriali. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata portata avanti tra la fine di gennaio e la metà di aprile 2026 nei comuni di Policoro, Scanzano Jonico e Nova Siri.

Le indagini e la scoperta della banda

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono state avviate dopo una serie di reati che hanno colpito numerose abitazioni e locali nei territori interessati. Gli investigatori hanno ricostruito una vera e propria scia di furti, con decine di episodi accertati e almeno quindici tentativi non formalmente denunciati dalle vittime.

Il modus operandi del gruppo criminale

Il sodalizio criminale, composto da cittadini di nazionalità georgiana, agiva con estrema professionalità. I malviventi prendevano di mira abitazioni private, locali seminterrati e box auto all’interno di complessi condominiali, violando questi spazi con tecniche di effrazione particolarmente sofisticate. Le modalità operative hanno evidenziato una conoscenza approfondita delle dinamiche della criminalità georgiana, già nota per la specializzazione in reati predatori di questo tipo.

La svolta investigativa e le prove raccolte

La svolta nelle indagini è arrivata grazie all’intuito e all’esperienza del personale del Commissariato di PS di Policoro. Gli agenti, forti di una conoscenza dettagliata del fenomeno, sono riusciti a raccogliere elementi di prova determinanti, tra cui alcuni fotogrammi estrapolati dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree colpite. Queste immagini hanno permesso di identificare i responsabili e di ricostruire la serialità dei reati commessi.

L’arresto e le misure cautelari

Alla luce del quadro probatorio emerso, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Uno dei membri della banda è stato rintracciato e arrestato a Bari, dove è stato condotto in carcere. L’attività investigativa prosegue per assicurare alla giustizia anche gli altri componenti del gruppo criminale.

IPA