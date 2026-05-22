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Un provvedimento di Daspo fuori contesto è stato emesso nei confronti di un 45enne residente a Matera, già arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il divieto di accesso agli stadi, disposto dal Questore, è stato motivato dalla pericolosità sociale dell’uomo, rilevata anche grazie all’attività informativa della Digos. Il provvedimento avrà durata di cinque anni e si inserisce nell’ambito delle misure di prevenzione per la sicurezza pubblica durante le manifestazioni sportive.

Il provvedimento del Questore

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Matera ha adottato un Daspo fuori contesto nei confronti di un cittadino materano. Questa misura, introdotta recentemente dal legislatore, amplia gli strumenti a disposizione delle autorità per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, in particolare in occasione di eventi sportivi.

Cos’è il Daspo fuori contesto

Il Daspo fuori contesto rappresenta una novità normativa che consente di vietare l’accesso agli stadi e agli impianti sportivi anche a chi non abbia commesso reati direttamente collegati al mondo dello sport. La misura può essere applicata a soggetti il cui profilo evidenzi elementi di concreta pericolosità sociale, anche se i fatti contestati non sono avvenuti durante manifestazioni sportive.

I criteri per l’applicazione della misura

La normativa prevede che il Daspo fuori contesto possa essere disposto nei confronti di persone denunciate o condannate, negli ultimi cinque anni, per determinati reati. Tra questi figurano quelli in materia di sostanze stupefacenti, armi o episodi di violenza, considerati indicatori di rischio per la sicurezza collettiva. L’obiettivo è prevenire possibili turbative dell’ordine pubblico durante le manifestazioni calcistiche.

L’arresto del 45enne materano

Il destinatario del provvedimento è un 45enne residente nel capoluogo, arrestato nel febbraio scorso dalla Squadra Mobile della Questura di Matera. L’uomo era stato ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Questo episodio, insieme al suo profilo personale, ha contribuito alla decisione di applicare la misura restrittiva.

Il ruolo della Digos e della Divisione Anticrimine

Nel corso delle attività di monitoraggio delle tifoserie organizzate, la Digos ha fornito un importante supporto informativo per valutare il profilo del 45enne e il rischio di possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica durante gli eventi sportivi. L’istruttoria per l’emissione del provvedimento è stata curata dalla Divisione Anticrimine della Questura, nell’ambito delle attività di prevenzione svolte dalla Polizia di Stato.

Durata e ambito del divieto

Alla luce degli elementi raccolti, il Questore ha disposto nei confronti dell’uomo il divieto di accesso, per la durata di cinque anni, a tutti gli stadi e impianti sportivi del territorio nazionale dove si disputano manifestazioni calcistiche di qualsiasi livello. La misura mira a garantire che gli impianti sportivi restino luoghi sicuri e rispettosi dei valori della legalità e della civile convivenza.

IPA