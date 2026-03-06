Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati a Matera nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato. I soggetti, di 35 e 44 anni, sono stati fermati e sottoposti a perquisizione, che ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e di un ordigno esplosivo. L’intervento è stato eseguito a seguito di un’attività mirata contro lo spaccio di droga.

Operazione antidroga: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto dei due uomini è avvenuto a seguito di un’attività investigativa specifica, condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Matera. I poliziotti hanno fermato i due indagati, entrambi già noti alle forze dell’ordine, mentre viaggiavano a bordo di un autocarro. Il loro comportamento agitato ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale, estesa poi al veicolo e alle rispettive abitazioni, con il supporto di un’unità cinofila della Guardia di Finanza.

Il sequestro delle sostanze stupefacenti

Durante la perquisizione, il 35enne è stato trovato in possesso di 3 pezzi di hashish, per un peso complessivo di 15 gr., nascosti negli slip, e di 8 involucri di cocaina, per un totale di 4,72 gr.. Nell’abitazione dello stesso sono stati rinvenuti 1,84 gr. di ecstasy (MDMA), custoditi in un barattolo all’interno di un comodino. In un mobile del soggiorno, gli agenti hanno scoperto un ordigno esplosivo di natura micidiale, dal peso di 181 gr., come confermato successivamente dal Nucleo Artificieri della Polizia di Stato di Bari.

Ulteriori sequestri e dettagli dell’operazione

A casa del 44enne, la perquisizione ha permesso di trovare, in un cofanetto nella sala da pranzo, 2 pezzi di hashish per un totale di 39 gr.. Nella mansarda sono stati individuati altri 2 pezzi di hashish, pari a 27 gr.. Nel garage, invece, erano nascosti 26 gr. di cocaina, suddivisi in 44 dosi. Gli agenti hanno inoltre sequestrato materiale per il taglio e il confezionamento della droga, oltre a 205 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Le misure cautelari adottate

Al termine dell’udienza di convalida, il 44enne ha ricevuto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Per il 35enne, invece, è stato disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Matera e la presentazione periodica alla Polizia Giudiziaria.

IPA