Matera, la fuga folle in auto di un 54enne ubriaco: l'epilogo dell'inseguimento
Arrestato a Matera un uomo di 54 anni per resistenza, lesioni e guida in stato di ebbrezza dopo un inseguimento a Scanzano Jonico.
Un uomo di 54 anni di origini rumene è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali aggravate e guida in stato di ebbrezza dopo un inseguimento notturno tra Scanzano Jonico e Matera. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato, che ha agito in collaborazione con il Commissariato di P.S. di Policoro, nell’ambito di controlli straordinari sul territorio.
L’inseguimento e la fuga
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in tarda serata, quando una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine “Basilicata” e personale del Commissariato di P.S. Policoro erano impegnati in servizi di controllo nel centro abitato di Scanzano Jonico.
Durante un posto di controllo, gli agenti hanno intimato l’“Alt” a un’autovettura guidata dal 54enne. L’uomo, invece di fermarsi, ha accelerato improvvisamente, dandosi alla fuga a forte velocità. L’inseguimento è proseguito sulla S.S. 106 Jonica, dove il fuggitivo ha tentato più volte di speronare e tamponare le auto della Polizia, mettendo in serio pericolo sia gli operatori che gli altri utenti della strada.
La resistenza e l’arresto
Nonostante la pericolosità della situazione, gli agenti sono riusciti a raggiungere e bloccare il veicolo dopo pochi chilometri. Il conducente ha opposto una violenta resistenza: inizialmente si è rifiutato di scendere dall’auto, poi ha aggredito i poliziotti sferrando calci e colpi. Gli operatori hanno dovuto immobilizzarlo per procedere all’arresto. Durante la colluttazione, un agente ha riportato 4 giorni di prognosi a causa delle lesioni subite.
Le conseguenze dell’arresto
L’uomo è stato condotto presso il Commissariato di P.S. di Policoro e successivamente trasferito nel carcere di Matera. Il Tribunale di Matera ha convalidato l’arresto e disposto la sua immediata liberazione, applicando la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.