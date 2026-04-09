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Undici indagati agli arresti domiciliari a seguito di un bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza condotta a Matera contro un presunto sistema illecito finalizzato a favorire l’ingresso in Italia di cittadini extracomunitari. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera, è stato eseguito nella mattinata odierna nell’ambito di un procedimento penale coordinato dalla Procura della Repubblica. Contestualmente, il giudice ha dichiarato la propria incompetenza territoriale per alcune posizioni, disponendo la trasmissione degli atti agli uffici giudiziari competenti.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’indagine è stata sviluppata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera attraverso una serie di attività investigative: analisi, acquisizione documentale, intercettazioni, perquisizioni, sequestri, servizi di osservazione ed escussione di persone informate sui fatti. Queste attività hanno permesso di delineare un grave quadro indiziario relativo a un presunto sistema illecito volto a favorire l’ingresso in Italia di cittadini extracomunitari, sfruttando in modo fraudolento le procedure previste per l’assunzione di lavoratori stranieri.

Il meccanismo illecito: ruoli e modalità operative

Secondo la ricostruzione accusatoria accolta nel provvedimento cautelare, il meccanismo si sarebbe basato su una rete di soggetti con ruoli diversi ma convergenti. Alcuni avrebbero reperito cittadini stranieri interessati a entrare in Italia; altri avrebbero raccolto nominativi e passaporti; altri ancora si sarebbero occupati della predisposizione delle pratiche e della documentazione da allegare alle istanze; infine, altri soggetti avrebbero messo a disposizione imprese reali ma ignare, oppure società compiacenti, inattive o costituite appositamente, da utilizzare come apparenti datori di lavoro.

Domande di nulla osta e documentazione falsa

In questo contesto, sarebbero state predisposte e inoltrate numerose domande di nulla osta al lavoro, basate – secondo l’ipotesi investigativa – su rapporti di lavoro fittizi, esigenze occupazionali inesistenti e presupposti economici, logistici e organizzativi falsamente rappresentati. Le indagini avrebbero evidenziato, in diversi casi, l’utilizzo di documentazione ritenuta non veritiera, dichiarazioni prive di sottoscrizione o con firme considerate apocrife, attestazioni con dati inverosimili e l’indicazione, in più pratiche, di recapiti telefonici, indirizzi email e riferimenti riconducibili agli stessi soggetti coinvolti nella gestione delle domande.

Il coinvolgimento delle aziende

Dalla ricostruzione contenuta nell’ordinanza emerge che alcune aziende sarebbero state del tutto estranee alla vicenda, vedendo il proprio nome utilizzato all’insaputa dei titolari. In altri casi, invece, sarebbero state impiegate imprese prive di effettiva operatività o comunque non in grado di sostenere reali assunzioni. La serialità delle istanze, la ripetitività delle modalità operative, l’utilizzo ricorrente degli stessi recapiti e la presenza di documenti ritenuti artefatti sono stati considerati dagli inquirenti elementi sintomatici di un sistema strutturato e non episodico, finalizzato a procurare indebitamente titoli di ingresso nel territorio dello Stato.

Finalità e profitti illeciti

Secondo la contestazione provvisoria, il sistema avrebbe perseguito un duplice fine: da un lato, consentire a cittadini extracomunitari di ottenere illegittimamente il visto e il successivo ingresso in Italia; dall’altro, ricavare un profitto economico dalla gestione delle singole pratiche, attraverso il pagamento di somme di denaro da parte degli interessati. Il quadro investigativo valorizzato nel provvedimento descrive dunque un uso distorto e illecito delle procedure amministrative previste dalla normativa sui flussi di ingresso per lavoro, piegate – secondo l’accusa – a finalità del tutto diverse da quelle per cui sono state introdotte dall’ordinamento.

I reati contestati

I reati provvisoriamente contestati riguardano condotte di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare realizzate attraverso la predisposizione e la presentazione di pratiche fittizie, la simulazione di rapporti di lavoro inesistenti, l’utilizzo di documentazione ritenuta falsa o comunque non genuina e la rappresentazione di condizioni economiche e organizzative non corrispondenti al vero. Il tutto sarebbe stato compiuto nell’ambito di un’azione svolta da più soggetti e orientata al conseguimento di un ingiusto profitto.

IPA