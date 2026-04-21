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Furto aggravato in abitazione e arresto in flagranza a Matera, dove due cittadini georgiani residenti nel cosentino sono stati fermati mentre tentavano di allontanarsi dopo essersi introdotti nell’appartamento di una donna. L’operazione è stata resa possibile grazie alla pronta segnalazione di un vicino di casa, che ha permesso agli agenti di intervenire tempestivamente e recuperare la refurtiva.

La segnalazione decisiva del vicino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento delle Volanti e della Squadra Mobile è scattato a seguito della chiamata di un residente dello stabile, che ha notato i due sospetti entrare nell’abitazione della dirimpettaia e, poco dopo, uscire dirigendosi verso l’ascensore. La prontezza del vicino si è rivelata fondamentale per l’esito dell’operazione.

L’arresto in flagranza e il recupero della refurtiva

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno intercettato i due uomini proprio all’apertura delle porte dell’ascensore, riuscendo a bloccarli prima che potessero lasciare l’edificio. All’interno del vano ascensore sono stati rinvenuti diversi monili in oro, risultati essere il provento del furto, oltre a strumenti utilizzati per l’effrazione.

Le indagini e le prove raccolte

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la successiva attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile ha permesso di raccogliere ulteriori elementi a carico dei due arrestati. In particolare, l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza ha evidenziato che i malviventi hanno aperto la porta dell’appartamento utilizzando chiavi appositamente predisposte, una tecnica compatibile con precedenti episodi di furto in abitazione.

Il contributo delle telecamere e il riconoscimento

Un ruolo importante lo ha avuto anche il figlio della vittima, che è riuscito a salvare un frame delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza dell’abitazione, poco prima che il sistema venisse messo fuori uso. Questo elemento si è rivelato determinante per l’identificazione dei responsabili. La vittima ha poi riconosciuto come propri i preziosi recuperati, mentre il vicino di casa ha indicato senza esitazione i due uomini come autori del furto.

L’arresto e le garanzie per gli indagati

Alla luce delle prove raccolte e dei numerosi elementi indiziari emersi, la Polizia ha proceduto all’arresto dei due cittadini georgiani, che sono stati associati alla locale Casa Circondariale su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Gli accertamenti sono stati condotti nel rispetto dei diritti degli indagati, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, come sottolineato dalla Polizia di Stato.

IPA