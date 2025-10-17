Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti della Squadra mobile di Matera, dove due uomini sono stati fermati per truffa aggravata e continuata in concorso ai danni di donne anziane. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione tempestiva di un familiare di una delle vittime, che ha permesso agli agenti di bloccare i responsabili mentre tentavano la fuga dalla città.

Operazione della Squadra mobile: due uomini in manette

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra mobile di Matera ha arrestato due uomini, rispettivamente di 22 anni e 39 anni, colti in flagranza di reato. I due sono accusati di truffa aggravata e continuata in concorso, dopo aver messo a segno due colpi ai danni di altrettante donne anziane, di 91 anni e 96 anni.

Le modalità delle truffe: telefonate e raggiri

Le vittime sono state prese di mira attraverso sofisticate truffe telefoniche. Nel primo caso, uno dei malviventi si è finto il figlio dell’anziana, inscenando un falso arresto e chiedendo una somma di denaro per la sua presunta liberazione. Nel secondo episodio, un complice si è presentato come “Fabio”, sostenendo che fossero necessari gioielli come garanzia per delle bollette non pagate. In entrambi i casi, i truffatori si sono recati personalmente dalle vittime per ritirare la refurtiva, composta da gioielli e contanti, prima di darsi alla fuga.

L’intervento della Polizia e il recupero della refurtiva

L’allarme è stato lanciato dal figlio di una delle vittime subito dopo il raggiro. Questo ha permesso agli agenti della Squadra mobile e delle volanti di attivarsi rapidamente, individuando e fermando l’auto con a bordo i due sospetti mentre stavano lasciando Matera. Durante la perquisizione del veicolo, i poliziotti hanno recuperato l’intera refurtiva: oggetti d’oro, tra cui le fedi nuziali di una delle vittime, e la somma di 1.600 euro in contanti. Tutti i beni sono stati restituiti alle legittime proprietarie.

Un terzo tentativo sventato e l’appello delle forze dell’ordine

Nel corso delle indagini, è emerso che nella stessa mattinata i due uomini avevano tentato una terza truffa ai danni di un’altra donna anziana, senza però riuscire a portarla a termine. Le forze dell’ordine hanno colto l’occasione per ribadire l’importanza di prestare la massima attenzione quando si ricevono telefonate da persone che si spacciano per familiari o parenti, chiedendo denaro o altri beni. In caso di dubbi, è fondamentale contattare immediatamente le forze dell’ordine e denunciare anche solo il tentativo di reato, per contribuire a contrastare questo fenomeno sempre più diffuso.

IPA