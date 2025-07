Materassi Marion multata per 3 milioni di euro dall'Antitrust, sconti "ingannevoli e fuorvianti" secondo Agcm

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La società Emme Group, titolare del noto marchio Materassi Marion, è stata multata per 3 milioni di euro dall’Antitrust per “pratica commerciale scorretta”. Nella nota dell’AgCm si legge che “sia l’indicazione del prezzo ‘pieno’ o di listino (o ‘valore commerciale’) sia l’indicazione dello sconto” nelle promozioni “risultano ingannevoli”.

La multa dell’Antitrust a Materassi Marion

Tramite una nota ufficiale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso noto di aver irrogato alla società Emme Group una sanzione pari a 3 milioni di euro.

Emme Group S.p.A. è una società attiva nella produzione e vendita di materassi, reti a doghe e altri complementi con il marchio Marion, attraverso vendita porta a porta.

Emme Group, titolare del marchio Materassi Marion, è finita nel mirino dell’AgCm.

Perchè Materassi Marion è finita nel mirino dell’AgCm

Il procedimento avviato dall’AgCm riguarda “i comportamenti posti in essere da Marion in occasione della promozione e vendita di materassi e reti da letto, realizzata mediante televendite e tramite la visita di un agente presso il domicilio dei consumatori”.

Nello specifico, il comportamento commerciale che è stato oggetto d’esame dell’Antitrust “consiste nella diffusione di informazioni ambigue e non veritiere, sia nel corso delle televendite che presso il domicilio dei consumatori, relative alle caratteristiche dei materassi, ai prezzi presentati come ‘ribassati’, alla tempistica di consegna degli stessi, alla durata e al periodo di validità della promozione, nonché al rifiuto di vendere il modello di materasso pubblicizzato al prezzo indicato nel corso delle televendite imponendo la visita a domicilio dell’agente di vendita”.

“Le modalità di pubblicizzazione del prezzo in promozione“, si legge nella nota dell’AgCm, “risulterebbero ingannevoli e fuorvianti“.

Perché Materassi Marion è stata multata

Nelle conclusioni rese note dall’Antitrust si legge che “non risulta che i prodotti Evolatex o Biocomfort siano mai stati venduti al prezzo di listino ovvero al ‘prezzo pieno’ (o ‘valore commerciale’) che compare ‘barrato’ nel corso delle televendite/telepromozioni, con accanto una notevole percentuale di sconto (ad esempio, 80%)”.

L’AgCm ha evidenziato, inoltre, che è stata pubblicizzata “in maniera ripetuta e quasi continuativa, l’applicazione di rilevanti ‘sconti’ sui materassi, mediante diverse denominazioni dei prodotti e continue promozioni, senza indicare, come necessario indice di riferimento della ‘riduzione’ del prodotto, il prezzo ‘precedente’, ovvero quello più basso applicato alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della (presunta) riduzione di prezzo, come previsto dall’articolo 17-bis del Codice del consumo”.

Tra le altre contestazioni c’è il fatto che la prospettazione dei prezzi “risulta connotata da rilevanti profili di ingannevolezza stante l’indicazione di un ipotetico ‘prezzo di listino’ (molto più alto del prezzo effettivo di vendita e su cui sarebbe calcolato l’ipotetico ‘sconto’, rappresentato in modo enfatico) che, in realtà, non risulta sostanzialmente mai applicato da parte del Professionista (come da esso confermato)”.

Nella nota si legge che “sia l’indicazione del prezzo ‘pieno’ o di listino (o ‘valore commerciale’) sia l’indicazione dello sconto risultano ingannevoli”.