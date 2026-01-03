Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti un arresto e quattro denunce durante l’operazione “Domain expansion”, condotta dalla Polizia Postale tra le province di Sassari e Cagliari, che ha portato al sequestro di una vasta quantità di materiale pedopornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minorenni. L’azione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con la Child Rescue Coalition e si è concentrata sull’individuazione e la repressione della detenzione di materiale pornografico prodotto sfruttando minori.

Le indagini e la collaborazione internazionale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la sinergia tra il Centro operativo per la sicurezza cibernetica Sardegna e il Centro nazionale per la pedopornografia online (Cncpo) di Roma. Gli investigatori hanno potuto contare anche sul supporto degli esperti della Child Rescue Coalition, organizzazione no profit impegnata nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori online.

Identificati gli autori e sequestrati dispositivi informatici

Nel corso delle indagini, la Polizia Postale ha individuato gli utilizzatori degli account impiegati per la condivisione e il download di immagini e video di pornografia minorile. Grazie a un’attenta attività investigativa, sono stati localizzati i responsabili nelle province di Sassari e Cagliari. Le forze dell’ordine hanno quindi eseguito cinque perquisizioni domiciliari, durante le quali sono stati scoperti e sequestrati numerosi dispositivi informatici e supporti di memoria.

Il materiale sequestrato e i numeri dell’operazione

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro vari supporti di memoria, per un totale di oltre 21 terabyte di dati. In particolare, nella casa dell’uomo arrestato a Sassari, sono stati trovati quasi 2mila file di natura pedopornografica. Il materiale, secondo quanto riferito dalla Polizia, era costituito da immagini e video prodotti attraverso lo sfruttamento di minorenni, configurando così il reato di detenzione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori.

Le persone coinvolte e le accuse

L’operazione ha portato all’arresto di una persona residente a Sassari e alla denuncia di quattro individui domiciliati nella stessa provincia e in quella di Cagliari.

