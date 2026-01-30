NOTIZIE
Materie esame Maturità 2026, dalla seconda prova alle 4 discipline dell'orale: l'elenco dai licei ai tecnici

Il ministero dell'Istruzione ha annunciato le materie dell'esame di Maturità 2026 per seconda prova e orale, dal Classico allo Scientifico

Sono state annunciate ufficialmente le materie dell’esame di Maturità 2026 per la seconda prova e per l’orale. Al classico è uscito il latino come prova scritta e storia e matematica all’orale, mentre allo scientifico i maturandi dovranno affrontare la prova scritta di matematica e sostenere il colloquio anche in storia e scienze naturali.

Materie esame di Maturità 2026: il messaggio di Valditara

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha pubblicato un messaggio nel giorno dell’annuncio delle materie dell’esame di Maturità 2026.

Nel post si legge: “Da quest’anno si torna all’Esame di Maturità, con un orale radicalmente nuovo. Abbiamo tolto la discussione del documento, che obbligava a fare collegamenti interdisciplinari forzati, creando inutile apprensione nei ragazzi, anche a causa della sua casuale imprevedibilità, e che non contemplava necessariamente una valutazione disciplinare”.

Ancora Valditara: “Abbiamo preferito puntare su un colloquio riferito a quattro discipline, durante il quale il candidato potrà dimostrare non solo il grado di conoscenze e competenze raggiunto, ma anche il grado di autonomia e responsabilità acquisito”.

E poi: “Da qui la rilevanza delle attività extracurricolari, sportive o culturali. Da qui l’importanza delle azioni particolarmente meritevoli compiute. Da qui anche la necessità di ripetere l’anno per chi si rifiuterà di essere valutato all’orale“.

La chiosa finale di Giuseppe Valditara: “In una società che ha necessità di riscoprire il valore della maturità, il nuovo esame orale consente di valorizzare nella sua interezza la persona dello studente”.

Le materie dell’esame di Maturità 2026 al liceo Classico

Al liceo classico, l’esame di Maturità 2026 sarà strutturato così:

  • prima prova scritta: lingua e letteratura italiana (commissario interno)
  • seconda prova scritta: latino (commissario esterno)
  • discipline colloquio orale: storia (commissario esterno) e matematica (commissario interno)

Le materie dell’esame di Maturità 2026 al liceo Scientifico

Al liceo scientifico, l’esame di Maturità 2026 sarà strutturato così:

  • prima prova scritta: lingua e letteratura italiana (commissario interno)
  • seconda prova scritta: matematica (commissario esterno)
  • discipline colloquio orale: storia (commissario esterno) e scienze naturali (commissario interno)

Le materie dell’esame di Maturità 2026 al liceo Linguistico

Al liceo linguistico, l’esame di Maturità 2026 sarà strutturato così:

  • prima prova scritta: lingua e letteratura italiana (commissario interno)
  • seconda prova scritta: lingua e cultura straniera 1 (commissario esterno)
  • discipline colloquio orale: lingua e cultura straniera 2 (commissario interno) e scienze naturali (commissario esterno).

Le materie dell’esame di Maturità 2026 al liceo Scienze umane

Al liceo delle scienze umane, l’esame di Maturità 2026 sarà strutturato così:

  • prima prova scritta: lingua e letteratura italiana (commissario interno)
  • seconda prova scritta: scienze umane (commissario esterno)
  • discipline colloquio orale: lingua e cultura straniera (commissario esterno) e storia dell’arte (commissario interno).

Le materie dell’esame di Maturità 2026 al liceo Artistico

Al liceo artistico plastico-scultoreo, l’esame di Maturità 2026 sarà strutturato così:

  • prima prova scritta: lingua e letteratura italiana (commissario interno)
  • seconda prova scritta: discipline plastiche e scultoree (commissario esterno)
  • discipline colloquio orale: fisica (commissario interno) e filosofia (commissario esterno).

Le materie dell’esame di Maturità 2026 negli altri licei

È possibile consultare le materie dell’esame di Maturità 2026 per tutti gli altri licei a questo indirizzo.

Le materie dell’esame di Maturità 2026 negli istituti tecnici

È possibile consultare le materie dell’esame di Maturità 2026 negli istituti tecnici a questo indirizzo.

Le materie dell’esame di Maturità 2026 negli istituti professionali

È possibile consultare le materie dell’esame di Maturità 2026 negli istituti professionali a questo indirizzo.

