Matilda Ferrari morta a 15 anni investita dal camion a Giustino, era una promettente pattinatrice sul ghiaccio

Una promessa dello sport strappata alla vita troppo presto: si chiamava Matilda Ferrari, aveva compiuto 15 anni lo scorso 30 luglio ed era considerata una delle ragazze più promettenti del pattinaggio artistico su ghiaccio in Val Rendena. Lunedì 15 settembre, Matilda è stata travolta e uccisa da un camion a Giustino, in Trentino, mentre stava andando a scuola. L’autista del mezzo pesante è stato portato in ospedale: è in stato di choc.

Il dramma si è consumato poco dopo le 7, lungo viale Dolomiti, l’arteria principale che attraversa Giustino.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, Matilda stava attraversando sulle strisce pedonali per raggiungere la fermata dell’autobus che l’avrebbe portata a Tione, dove frequentava le scuole superiori.

In quel momento una betoniera ha superato il semaforo con il verde: l’autista non sarebbe riuscito a frenare in tempo, travolgendo la giovane.

Una giovane promessa del pattinaggio artistico

Come riporta ANSA, Matilda era tesserata con la Sporting Ghiaccio Pinzolo Artistico e Ritmico, società che in questi anni l’aveva vista crescere e distinguersi per impegno e determinazione.

Un talento che non era passato inosservato: Matilda partecipava con entusiasmo a ogni gara e allenamento, alimentando il sogno di diventare un’atleta di livello nazionale.

I soccorsi e il decesso

Due medici residenti in paese sono stati i primi a soccorrerla, tentando di rianimarla.

Sul posto sono arrivate anche due ambulanze e l’elisoccorso partito da Trento, ma per Matilda purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi: la ragazza è morta sul posto. L’autista del camion, sotto choc, è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti di rito.

Le parole del sindaco di Giustino

La notizia ha sconvolto Giustino e tutta la Val Rendena. Sui social network decine di post sono stati dedicata alla studentessa.

Il sindaco Manuel Cosi ha parlato di “una tragedia immane che ci lascia senza parole. Non si può uscire di casa per andare a scuola e morire così. È terribile quanto accaduto”. Corsi ha poi annunciato il lutto cittadino.

Parole che riflettono lo smarrimento di un’intera comunità, legata alla famiglia Ferrari e orgogliosa anche dei successi sportivi di Matilda.

Le indagini proseguiranno per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia che ha strappato all’affetto dei suoi cari la 15enne.