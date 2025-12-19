Matilde Baldi morta dopo l'incidente sull'autostrada Asti - Cuneo, ipotesi gara clandestina tra auto

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È morta Matilde Baldi, la giovane di 20 anni coinvolta, giovedì 11 dicembre, in un incidente stradale sull’autostrada Asti-Cuneo. A causare il devastante impatto sarebbe stata una corsa clandestina tra due Porsche. Uno dei due conducenti avrebbe tamponato la 500 su cui viaggiava la vittima e sua mamma, ferita in modo grave e che dovrà subire una serie di interventi chirurgici maxillofacciali.

Come è morta Matilde Baldi

Come riportato da La Stampa, l’ipotesi sulla causa dell’incidente mortale è legata ad una presunta corsa clandestina tra due Porsche, in un tratto rettilineo, a pochi chilometri dal centro di Asti.

A ricostruire parte della dinamica è stata Elvia, la mamma di Matilde Baldi.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà L’autostrada Asti-Cuneo dove è avvenuto l’incidente che ha provocato la morte di Matilde Baldi

La donna avrebbe raccontato che, dopo l’incidente, un uomo che guidava la Porsche avrebbe aperto la portiera e avrebbe detto: “Come sta? Non è colpa sua, non l’ho vista, ho già chiamato i soccorsi”.

“Io non capivo niente. La mia auto si è girata su sé stessa più volte. Matilde, accanto a me, non rispondeva”, ha raccontato la donna.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di sorveglianza installate lungo l’autostrada per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente.

Alcune testimonianze avrebbero rivelato che le due Porsche si sarebbero sfiorate a oltre 200 all’ora.

Lo scontro sarebbe avvenuto perché la Porsche GT3 RS avrebbe colpito in pieno la 500.

L’altra auto, coinvolta nella gara clandestina, avrebbe evitato la vettura su cui viaggiavano Matilde Baldi e la mamma.

Due indagati

Tutti e due i conducenti delle auto sono stati indagati.

L’uomo che ha provocato l’incidente sarebbe Franco Vacchina, commerciante di pneumatici.

In passato era stato già nel mirino della procura, come rivelato da La Stampa, perché era in contatto con personaggi accusati di estorsione e tentato omicidio.

L’altra Porsche sarebbe stata guidata da Davide Bertello, piccolo imprenditore di 47 anni.

Sarebbe stato lui a sterzare, evitare la 500 e poi proseguire la sua corsa.

Solo dopo qualche giorno, si sarebbe poi presentato, fingendosi un semplice testimone, negli uffici della Polstrada, per raccontare la sua versione.

Matilde Baldi ha donato gli organi

Francesco Tozaj, fidanzato di Matilde Baldi, ha raccontato a La Repubblica che Matilde Baldi ha scelto di donare i suoi organi.

“Ha salvato dieci vite. Una gara dietro la sua morte? Non mi interessa, nulla me la darà indietro” ha dichiarato.

“Dovrei vendicarmi? Mi toglierei il verme che ho dentro ma sarebbe ancora peggio”, ha concluso il fidanzato della 20enne morta.