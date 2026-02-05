Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro rimpatri, questo il bilancio delle attività condotte dalla Polizia di Stato di Modena nell’ultima settimana. I provvedimenti sono stati eseguiti nei confronti di cittadini stranieri privi di regolare titolo di soggiorno, principalmente per motivi legati alla sicurezza pubblica e all’irregolarità della loro presenza sul territorio nazionale.

Le operazioni a Modena: il primo caso

Le operazioni di rimpatrio hanno riguardato quattro cittadini tunisini, tutti individuati e accompagnati fuori dal territorio italiano in seguito a specifici accertamenti condotti dall’Ufficio Immigrazione e dalla Squadra Volante.

Il primo caso ha visto protagonista un cittadino tunisino di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti legati principalmente a reati in materia di stupefacenti.

L’uomo, destinatario di un decreto di rifiuto del permesso di soggiorno per la sua ritenuta pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato rintracciato dall’Ufficio Immigrazione. L’espulsione, con accompagnamento coattivo, è stata eseguita il 31 gennaio scorso presso la frontiera aerea di Roma Fiumicino.

Matrimonio fittizio per regolarizzarsi: il secondo caso

Il secondo rimpatrio ha interessato un tunisino di 30 anni, entrato illegalmente in Italia. L’uomo aveva tentato di regolarizzare la propria posizione attraverso un matrimonio fittizio con una cittadina italiana di 20 anni più grande.

Le indagini dell’Ufficio Immigrazione hanno però permesso di accertare che non esisteva un reale rapporto tra l’uomo e la donna. Di conseguenza il rimpatrio è stato eseguito nella mattinata di ieri, sempre dall’aeroporto di Roma Fiumicino.

Espulsione per condanna definitiva: il terzo rimpatrio

Il terzo cittadino tunisino, di 32 anni, era stato condannato in via definitiva. In seguito all’espulsione disposta dall’autorità giudiziaria, è stato accompagnato presso lo scalo aereo di Milano Malpensa e da lì rimpatriato nel suo paese d’origine.

Controlli sul territorio e rimpatrio immediato: il quarto caso

L’ultimo rimpatrio, avvenuto oggi, ha riguardato un tunisino di 31 anni senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali e di polizia. L’uomo è stato individuato dal personale della Squadra Volante durante un’attività di controllo nella zona Madonnina.

Dopo il rintraccio è stato accompagnato a Roma Fiumicino su provvedimento del Questore di Modena e rimpatriato con scorta internazionale.

Motivazioni e modalità dei rimpatri

I provvedimenti di espulsione sono stati adottati per motivi diversi: dalla pericolosità sociale, ai reati legati agli stupefacenti, fino alla presenza irregolare e ai tentativi di regolarizzazione fraudolenta tramite matrimonio fittizio.

In tutti i casi, la Polizia di Stato ha agito in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, assicurando il rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

