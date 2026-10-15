Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due persone sono state denunciate per accensioni pericolose a Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. L’episodio si è verificato nella notte tra il 13 e il 14 ottobre, durante i festeggiamenti di un matrimonio. I responsabili sono stati identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria per aver agito senza le necessarie autorizzazioni e attestazioni tecniche.

Isola di Capo Rizzuto, fuochi d’artificio non autorizzati a un matrimonio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, durante l’attività di osservazione, gli agenti hanno rilevato la presenza di residui riconducibili all’accensione di fuochi d’artificio. Sono state individuate carcasse di batterie di tubi di lancio e varie attrezzature utilizzate per lo spettacolo, tra cui accenditori elettrici e una centralina per l’innesco degli artifici. L’evento pirotecnico si è svolto nel giardino della struttura, che ospitava anche un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in concomitanza con un matrimonio.

Identificazione dei responsabili e mancanza di autorizzazioni

I successivi accertamenti hanno permesso agli operatori di identificare due soggetti ritenuti responsabili dell’organizzazione e dell’esecuzione dello spettacolo pirotecnico. Entrambi sono risultati privi sia dell’autorizzazione allo sparo, rilasciata dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, sia della prescritta attestazione di capacità tecnica necessaria per l’esecuzione di spettacoli pirotecnici. La mancanza di tali requisiti costituisce una violazione delle normative vigenti in materia di sicurezza pubblica.

Perquisizioni e sequestro di materiale pirotecnico

Nel corso delle perquisizioni effettuate sui veicoli in uso ai due soggetti, parcheggiati nelle vicinanze del luogo dello sparo, gli agenti hanno rinvenuto diversi accenditori ad impulso elettrico, dello stesso tipo di quelli utilizzati per lo spettacolo. Ulteriori artifici pirotecnici, del tipo fontane, diverse centraline elettroniche per l’accensione di fuochi artificiali e un telecomando wireless sono stati trovati all’interno della hall dell’area ristorante.

Denuncia e sequestro del materiale

Sulla base degli elementi raccolti, i due soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per accensioni pericolose e accensione di fuochi artificiali senza la prescritta attestazione di capacità tecnica. Gli agenti hanno proceduto al sequestro di una serie di materiali utilizzati per lo spettacolo pirotecnico: due supporti in legno con quattro staffe metalliche ciascuno, una centralina elettrica wireless a 24 canali con antenna, due telecomandi wireless, diversi cavi elettrici arancioni, quattro fontane pirotecniche con accenditore ad impulso elettrico, una cassetta con dodici centraline elettriche wireless e diciassette accenditori ad impulso elettrico.

La Polizia ha reso noto che ulteriori accertamenti verranno effettuati nei confronti del titolare della struttura ricettiva, dove erano in corso i festeggiamenti di un matrimonio. L’attività di controllo si inserisce in un più ampio piano predisposto dal Questore di Crotone, finalizzato a prevenire situazioni di pericolo derivanti dall’accensione non autorizzata di artifici pirotecnici e a contrastare le condotte illecite connesse all’utilizzo di materiale pirotecnico, a tutela della sicurezza pubblica e dell’incolumità delle persone.

Controlli sul territorio e risultati

Nella stessa giornata, gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato hanno identificato 255 persone, di cui 49 con precedenti, e hanno controllato 133 veicoli. Sono stati inoltre effettuati controlli domiciliari a persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. L’operazione ha confermato l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto delle normative nel territorio di Isola di Capo Rizzuto.

IPA