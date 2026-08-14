Matrimonio al pronto soccorso di Rimini, la malattia non ferma il fatidico sì tra fiocchi ricavati dai camici

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L’amore non ferma la malattia è così una coppia di Rimini ha deciso di convolare a nozze in ospedale. Il matrimonio è stato celebrato al Pronto Soccorso dopo l’improvviso peggioramento delle condizioni di salute dell’uomo, affetto da una grave patologia.

Il matrimonio al Pronto Soccorso

A causa del peggioramento delle condizioni di salute dell’uomo, una coppia ha deciso di sposarsi.

Le nozze sono state celebrate al Pronto Soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini la mattina del 14 agosto alla presenza di quattro testimoni, di alcuni familiari, degli ufficiali anagrafe del Comune e della dottoressa Tiziana Perin, Direttrice Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Rimini.

ANSA

Come riporta Il Resto del Carlino, il fatidico sì è stato pronunciato nella stanza medica dell’OBI (Osservazione Breve Intensiva).

Il commento della dottoressa

“È stato un momento di pura emozione “, ha raccontato la dottoressa Tiziana Perin.

“Eravamo tutti profondamente commossi nel vedere quanto amore unisse queste due persone – ha aggiunto – come se con quel ‘lo voglio’, una sorta di giuramento eterno, avessero in qualche modo fermato il tempo e sconfitto il male“.

Il medico ha spiegato che l’intera struttura ospedaliera si è adoperata “perché tutto fosse per quanto possibile perfetto, pur in un periodo di intenso lavoro sforzandoci di regalare loro un po’ di intimità in quella stanza, addobbata con alcuni fiocchi azzurri ricavati da grembiuli da lavoro”.

“È stato un onore per me e per gli operatori del Pronto Soccorso contribuire nel nostro piccolo a realizzare il loro grande desiderio“, ha concluso Perin.

Quando è possibile sposarsi in ospedale

La coppia si è sposata saltando le pubblicazioni. Come ha spiegato l’ospedale di Rimini, in Italia è permesso convolare a nozze anche in un nosocomio, in un reparto di emergenza o in Pronto Soccorso, in base all’articolo 101 del Codice Civile.

Il testo regola le nozze in caso di imminente pericolo di vita, saltando le pubblicazioni e con l’ausilio di testimoni e dell’ufficiale di stato civile.

Nell’articolo 101 del Codice Civile si legge che “nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l’ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l’assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa”.

“L’ufficiale dello stato civile – si legge ancora – dichiara nell’atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l’imminente pericolo di vita”.