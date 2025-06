Matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, quanto costa una notte all'hotel 7 stelle Aman Venice

Jeff Bezos e Lauren Sanchez, dal 26 fino al 28 giugno, festeggiano il loro matrimonio a Venezia alla presenza di circa 200 invitati. La coppia, per il soggiorno nuziale, ha scelto di alloggiare nel prestigioso hotel Aman Venice, il resort sette stelle sul Canal Grande. Il miliardario non ha badato a spese, il budget stimato tra menù, yacht e cerimonia va dai 10 ai 30 milioni di dollari.

Quanto costa una notte all’hotel 7 stelle Aman Venice

Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono arrivati a Venezia il 25 giugno, nel primo pomeriggio la coppia è stata avvistata mentre sbarcava dal motoscafo al pontile dell’hotel Aman, il resort sette stelle sul Canal Grande, con una lunga storia alle spalle.

L’hotel è all’interno di Palazzo Papadopoli, uno degli otto palazzi monumentali della Serenissima sul Canal Grande, una residenza unica che George Clooney e Amal Alamuddin avevano scelto per celebrare il loro matrimonio.

Getty Images

L’hotel Aman Venice

Oltre all’entrata spettacolare sul Canal Grande, nell’hotel si può accedere anche in modo più intimo e riservato suonando il grande citofono che si trova sul retro. Il palazzo, completato nel 1570 dall’architetto Gian Giacomo de’ Grigi, su commissione della famiglia Coccina, vanta anche un bellissimo giardino.

Negli anni, alcuni dei più celebri artisti italiani, tra i quali Jacopo d’Antonio Sansovino e Giovanni Battista Tiepolo, hanno contribuito a rendere la struttura un vero e proprio museo.

La famiglia Tiepolo acquistò il Palazzo nel 1748 e a loro si devono gli affreschi di molte stanze, la costruzione dell’imponente biblioteca e la creazione di una vera propria collezione d’arte. Passato di mano più volte tra il 1837 e il 1864, fu infine comprato dalla famiglia Papadopoli che avviò un’ambiziosa ristrutturazione, assumendo l’architetto Girolamo Levi, e affidando a Michelangelo Guggenheim la decorazione interna del piano nobile.

Oggi Palazzo Papadopoli è di proprietà della Famiglia Arrivabene. Nel 2013 il Palazzo è entrato in una nuova era della sua storia, con il volto di Aman Venice, dopo un’attenta opera di restauro a cura di Jean-Michel Gathy, che ha integrato il patrimonio artistico del palazzo con tocchi di comfort contemporaneo.

Tra stucchi e ori, si trovano le 24 camere che vantano antichi rivestimenti murali in seta, lampadari originali, affreschi, boiserie e chinoserie. Ogni camera parte da 1.000 euro a notte, ma le più ambite sfiorano i 3.500. Tutto l’hotel è stato prenotato in esclusiva da Bezos.

La chiesa e i festeggiamenti

Il Comune di Venezia, forse involontariamente, ha confermato che il party nuziale di Jeff Bezos sarà alla chiesa della Madonna dell’Orto. Un’ordinanza sancisce di fatto l’istituzione di una “zona rossa” nei dintorni della chiesa che permetterà il transito anche pedonale solo ed esclusivamente ai residenti. Nell’oggetto dell’ordinanza si parla di un “evento di rilevanza internazionale”, ma il file dell’ordinanza, scaricabile dal sito del Comune è stato nominato “matrimonio_bezos_ordinanza_dirigenziale.pdf”.

La festa sarebbe cominciata la sera del 25 giugno con uno schiuma party in pigiama a Villa Baslini, sull’isola privata di San Giovanni Evangelista, collegata a Torcello da un ponte. Il 26 giugno il chiostro della chiesa della Madonna dell’Orto dovrebbe ospitare un sontuoso party.

La cerimonia nuziale del “Sì” dovrebbe svolgersi però venerdì 27 sull’isola di San Giorgio Maggiore, luogo intriso di storia e circondato dalla laguna. Gli ospiti visiteranno i chiostri della Fondazione Cini e poi si sposteranno al Teatro Verde, restaurato di recente con il sostegno di Cartier, per lo scambio delle promesse.

A fare da colonna sonora, la voce del tenore Matteo Bocelli, mentre lo spettacolo si concluderà (salvo sorprese dell’ultimo minuto) con un show pirotecnico visibile anche da piazza San Marco. Per garantire la massima sicurezza, l’isola è stata blindata: accessi contingentati, vigilanza privata, controllo via terra e acqua, con tanto di anti-drone.

La festa nuziale culminante è in programma sabato 28 all’Arsenale di Venezia, nell’area delle Tese, ex capannoni medievali oggi trasformati in spazi culturali. Scelto per la sua posizione strategica e per la difficoltà di accesso, l’Arsenale ospiterà il ballo di gala, attesissimo, con l’esibizione esclusiva di Lady Gaga (anche se il nome non risulta confermato, come spiegano all’Adnkronos) e, secondo alcuni rumors dell’ultim’ora, anche Beyoncé potrebbe fare una comparsa a sorpresa.

Gli yacht e la parata di celebrità

La lista dei mega yacht ormeggiati a Venezia si allunga perché molti invitati dell’esclusivissimo matrimonio di Jeff Bezoz e Lauren Sanchez hanno deciso di arrivare in città a bordo del proprio yacht.

Lungo la Riva degli Schiavoni ci sono Were Dreams ed Eleni. Il primo, 52,3 metri di lunghezza è di proprietà dell’imprenditore brasiliano Carlos Sanchez; il secondo sfiora i 50 metri ed è un’ammiraglia del cantiere italiano CBI-Navi del valore di 25 milioni di euro.

Nel bacino di San Marco, poco lontano dalla stazione Marittima dove si trova il Kismet (il più grande yacht arrivato finora) trova ormeggio anche il Limerence, un maxi yacht da 50 metri dotata di un’enorme pista di atterraggio per elicotteri.

Poi ci sono l’Abeona, ormeggiata accanto allo yacht Koru al largo della Croazia, dove resterà mentre gli sposi saranno a Venezia.

Nel frattempo i jet privati all’aeroporto ‘Marco Polo’, con oltre 90 velivoli, provenienti da ogni angolo del mondo, hanno trasportato in laguna circa 250 ospiti vip, ciascuno con valigie extralarge e abiti da sogno per un’agenda che è tutto fuorché casual.

Tra gli ospiti attesi nei tre giorni di festeggiamenti: Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Eva Longoria, Karlie Kloss, Kim Kardashian, Ivanka Trump e Jared Kushner (tra i primi ad arrivare), Mick Jagger, Elton John, Bill Gates, Robert Pattinson, Shakira, la regina Raina di Giordania.

Il menù e il budget per le nozze

Tra i nomi che circolano per la regia gastronomica delle nozze, quelli di Massimo Bottura, Massimiliano Alajmo, Enrico Bartolini, la famiglia Cerea. Ma tutti, ufficialmente, smentiscono.

Anche la pasticceria è top secret, ma l’indiscrezione più fondata riguarda il pastry chef francese Bastien Blanc-Tailleur, famoso per le sue torte monumentali.

Non mancheranno eccellenze locali: tra gli omaggi inseriti nelle welcome bag, dolcetti artigianali firmati Rosa Salva (bussolai e zaleti) e bicchieri in vetro di Murano Laguna B, realizzati su misura. E per i cocktail? Si vocifera dell’arrivo del leggendario Alessandro Palazzi, bartender del Dukes di Londra.

Niente lista nozze, Bezos e Sanchez hanno scelto di donare 3 milioni di euro alla città che li ospita: fondi destinati al Corila, alla Venice International University e all’Ufficio Unesco di Venezia. Un gesto simbolico e concreto per contribuire alla salvaguardia della laguna e del suo ecosistema.

Come scritto nell’invito nuziale, con illustrazioni sognanti tra gondole e farfalle: “Abbiamo deciso di fare donazioni in vostro onore e con gratitudine per aver intrapreso il viaggio per festeggiare con noi a Venezia”.

In totale il budget stimato per le nozze da favola tra Bezos e Sanchez in laguna va dai 10 ai 30 milioni di dollari.