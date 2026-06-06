Matrimonio Dua Lipa e Callum Turner a Palermo, scatta la protesta: interviene il sindaco Lagalla

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una città divisa a causa dei festeggiamenti della coppia vip Dua Lipa e Callum Turner. Gli sposi hanno scelto Palermo per un weekend di celebrazioni dopo la cerimonia avvenuta l’1 giugno a Londra. Una parte dei residenti e commercianti siciliani non ha apprezzato la scelta perché eventi del genere bloccano l’intera città costringendo alla chiusura tutte le zone dei festeggiamenti. Il sindaco Roberto Lagalla ha accettato le critiche: “In una città democratica è naturale che esistano opinioni diverse e ogni posizione espressa in maniera civile merita rispetto”.

Matrimonio Dua Lipa e Callum Turner, festa a Palermo: le parole del sindaco

Intervistato dal Corriere della Sera, Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, ha sottolineato l’importanza di ospitare festeggiamenti del genere.

“Viene riconosciuta la capacità di Palermo di essere una destinazione apprezzata e scelta da personalità di rilievo internazionale. Quando figure conosciute in tutto il mondo decidono di vivere qui un momento così importante della loro vita privata, trasmettono un messaggio molto forte: Palermo è una città che sa accogliere, emozionare e offrire un’esperienza unica”.

ANSA

La scelta di Dua Lipa e Callum Turner è per il primo cittadino un’altra occasione per aumentare la visibilità della città.

“Si aggiunge a quella costruita negli ultimi anni grazie alla crescita del turismo, agli investimenti sulla promozione e ai grandi eventi culturali che hanno contribuito a rafforzare l’immagine di Palermo nel mondo. I numeri del turismo in città sono in costante crescita e nel 2025 abbiamo toccato 2 milioni di presenze, delle quali quasi il 70% di stranieri”, le sue parole.

Matrimonio Dua Lipa a Palermo, le polemiche

In città sono apparsi alcuni volantini contro l’evento e che riportavano la frase “Palermo non è in affitto, la nostra piazza non è il tuo salotto”.

In merito a queste proteste, Roberto Lagalla non si dice sorpreso.

“In una città democratica è naturale che esistano opinioni diverse e ogni posizione espressa in maniera civile merita rispetto. Comprendo le preoccupazioni di chi teme limitazioni temporanee o disagi legati all’organizzazione di eventi particolarmente rilevanti”, ha spiegato.

Inoltre, ha aggiunto che è importante vedere il quadro complessivo.

Per il primo cittadino Palermo non viene ceduta: “Resta una città viva, aperta e pienamente protagonista delle proprie scelte”.

Poi il messaggio: “A chi esprime contrarietà direi che l’obiettivo dell’amministrazione è sempre quello di trovare un equilibrio tra la tutela della vita quotidiana dei residenti e le opportunità che occasioni di rilevanza internazionale possono generare per l’economia, il lavoro e l’immagine della città”.

Il messaggio a Dua Lipa e Callum Turner

Il sindaco di Palermo ha poi voluto ringraziare Dua Lipa e Callum Turner per aver scelto la città siciliana.

“Direi loro che Palermo è lieta di averli accolti e che spera di poterli rivedere ancora, magari lontano dai riflettori e con il tempo necessario per continuare a scoprire la ricchezza culturale, artistica e umana del nostro territorio. E naturalmente augurerei loro ogni felicità per il futuro, con l’auspicio che conservino un ricordo bello e autentico dell’esperienza vissuta qui”, le sue parole.

Intanto, scoppiano le polemiche per le parole scelte dal The Telegraph per descrivere la scelta dei due sposi.