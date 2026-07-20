Matrimonio in vista tra Damiano David dei Maneskin e Dove Cameron, "scovate" le pubblicazioni in Comune a Roma

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Damiano David e l’attrice Dove Cameron si avvicinano al matrimonio: ci sono le pubblicazioni di nozze sull’Albo Pretorio del Comune di Roma, città natale del cantante dei Maneskin. Inizia ora la “caccia” a data e location: il periodo giusto potrebbe essere quello di fine settembre e il luogo prescelto la Toscana. La coppia si è fidanzata a gennaio 2026 dopo il primo incontro nel 2022.

Le pubblicazioni sul sito del Comune di Roma

Le pubblicazioni di matrimonio tra Damiano David e Dove Cameron sono comparse sull’Albo Pretorio del Comune di Roma lo scorso 15 luglio, atto burocratico che trasforma le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi in una certezza.

A intercettare per prima il documento è stata la redazione del settimanale Chi, che ne ha pubblicato in esclusiva un’immagine nella rubrica “C’è Chi dice” di Giuseppe Candela, in edicola dal 22 luglio, con i dettagli anagrafici dei futuri sposi.

ANSA

Damiano David dei Maneskin sposa Dove Cameron

I due hanno scelto Roma, città natale del cantante, per sbrigare le pratiche. Dove Cameron ha compiuto 30 anni lo scorso gennaio, mentre Damiano David ne ha compiuti 27 pochi giorni prima della compagna.

Il primo incontro tra i due risale al 2022, sul palco degli “MTV Video Music Awards”, dove entrambi erano candidati nella categoria dedicata ai nuovi artisti.

La conoscenza si è poi trasformata in amicizia, quindi in una relazione sentimentale diventata pubblica nel febbraio 2024, dopo un periodo iniziale di forte riservatezza voluto dalla coppia per proteggere la privacy del rapporto.

La svolta è arrivata lo scorso 3 gennaio, quando il frontman dei Maneskin ha annunciato il fidanzamento sui social pubblicando una foto di coppia e mostrando l’anello al dito di Dove Cameron, accompagnando il tutto con la frase: “Sarà un anno bellissimo”.

L’attrice aveva poi raccontato alcuni retroscena della proposta quando era stata ospite del programma di Jimmy Fallon, rivelando di essere stata colta di sorpresa: “Ero struccata e in pigiama”.

Dove e quando si terrà il matrimonio

La data delle nozze è al momento top secret. Di norma, dal 12° giorno delle pubblicazioni si apre un ventaglio di 180 giorni (pari a sei mesi) oltre il quale decade il diritto a formalizzare il matrimonio.

Quanto alla location, le indiscrezioni riportate da Vanity Fair convergono sulla Toscana, indicando come periodo “caldo” quello di fine settembre. Non sono note altre informazioni, come il luogo esatto, il numero degli invitati e i dettagli del ricevimento.