Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, il programma del grande giorno: c'è anche Lady Gaga

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Proseguono i festeggiamenti per il matrimonio di Jeff Bezos con la giornalista Lauren Sanchez a Venezia, iniziati il 25 giugno. I festeggiamenti andranno avanti fino a domenica 29, mentre il “sì” verrà pronunciato il 27. Non si arrestano, comunque, le proteste da parte degli attivisti, mentre il re di Amazon e la futura consorte si godono la permanenza in laguna.

Matrimonio Jeff Bezos – Lauren Sanchez: il programma

Il programma della festa di nozze più attesa dell’anno è davvero molto fitto. I festeggiamenti per il matrimonio di Jeff Bezos con Lauren Sanchez sono iniziati mercoledì 25 giugno e termineranno domenica 29 giugno.

ANSA

Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia

L’hotel Aman Venice è stato scelto come “quartier generale” ed è stato interamente prenotato per l’occasione. Per ospitare gli oltre 200 invitati, sono stati inoltre prenotati il Gritti Palace, Danieli, Belmond Hotel Cipriani e The St. Regis Venice.

Il 26 giugno si è svolto il primo grande evento: a Campo Madonna dell’Orto, suggestiva zona di Venezia, è stato celebrato il party di benvenuto ufficiale.

Venerdì 27 giugno è invece il giorno del matrimonio vero e proprio, presso l’isola di San Giorgio Maggiore.

Il 28 giugno si terrà una sfarzosa festa da ballo, per la quale si attende un’ospite d’onore. Dovrebbe infatti presenziare anche la cantante Lady Gaga. Il party si svolgerà all’Arsenale.

Nel corso del weekend, infine, gli invitati verranno allietati con altre feste, delle quali non sono noti molti dettagli. Un party dovrebbe tenersi a Villa Baslini, dove potrebbero essere previsti un pigiama party e uno schiuma party.

I dettagli sul party del 28 giugno: con Lady Gaga anche Elton John

Anche se il programma non è stato ufficialmente confermato, nelle ultime ore sono stati diffusi alcuni dettagli che riguardano la festa da ballo del 28 giugno all’Arsenale.

Stando alle ultime indiscrezioni, che secondo Adnkronos sono state diffuse dagli organizzatori, Lady Gaga non sarà l’unica ad esibirsi.

Anche Elton John potrebbe salire sul palco per allietare gli ospiti vip che parteciperanno al matrimonio di Jeff Bezos e Laura Sanchez. I due artisti potrebbero essere chiamati ad esibirsi in un memorabile duetto.

Continuano le manifestazioni contro la coppia a Venezia

Proseguono, nel frattempo, le proteste degli abitanti di Venezia contro il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez.

Secondo quanto riportato da Mattino Cinque News nel corso della puntata del 27 giugno, diversi attivisti avrebbero occupato pacificamente Piazza San Marco.

Tuttavia, i manifestanti sono stati portati via dalle Forze dell’Ordine.

Città blindata in occasione delle nozze

Sebbene il programma definitivo e completo non sia ancora disponibile per intero, quel che è certo è che la città di Venezia è stata blindata già all’arrivo degli sposi e degli invitati VIP.

L’isola di San Giorgio, riporta ancora Mattino Cinque, è stata interamente riservata.

Come abbiamo anticipato, è qui che si terrà il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, che hanno deciso di pronunciare il loro “sì” proprio sull’isola.

Il bacio in laguna

Feste e contestazioni a parte, Jeff Bezos e la giornalista Lauren Sanchez si stanno godendo i festeggiamenti di matrimonio e la permanenza a Venezia.

Nel pomeriggio del 26 giugno sono stati immortalati mentre facevano un giro in laguna a bordo di un taxi boat.

Giornalisti e curiosi hanno intercettato l’imbarcazione e la coppia ha regalato ai presenti un bacio, che è stato filmato in diversi video che sono già diventati virali sul web.