Matrimonio per l'ex prete Sandro Ferretto, ha sposato Sharon Jepng’ok in Kenya dove era stato missionario

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Sandro Ferretto, ex prete padovano di 55 anni e per oltre un decennio missionario in Kenya, si è sposato il 6 settembre con Sharon Jepng’ok. Le nozze si sono celebrate nel villaggio di Seretion, nella contea di Baringo, vicino alla Rift Valley, secondo il Koito, rito tradizionale della comunità Kalenjin. Ferretto aveva lasciato gli incarichi pastorali alla fine del 2023.

Le nozze di Sandro Ferretto e Sharon Jepng’ok

Il matrimonio tra Sandro Ferretto e Sharon Jepng’ok, un’infermiera del posto, è stato celebrato domenica 6 settembre nel villaggio di Seretion, nella contea di Baringo. La cerimonia si è svolta secondo il Koito, rito tradizionale della comunità Kalenjin.

Il rito Koito prevede l’incontro delle famiglie, la negoziazione della dote, la bevuta del murskit, il latte fermentato servito in una zucca decorata, e le benedizioni degli anziani. La celebrazione si è svolta tra abiti colorati e danze.

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Il matrimonio, infatti, ha coinvolto le famiglie della coppia attraverso i diversi momenti previsti dalla tradizione.

Ferretto ha chiesto riservatezza per godersi la nuova vita, ma le immagini del matrimonio hanno fatto il giro del mondo.

Le immagini della cerimonia, infatti, caratterizzata dagli abiti tradizionali e dai momenti di festa, sono state rilanciate dai media africani e hanno iniziato a circolare anche sui social.

Dal sacerdozio alla nuova vita in Kenya

Ferretto aveva ricoperto incarichi pastorali nel Padovano (dove ha guidato otto parrocchie) dopo una lunga esperienza missionaria in Kenya, dove era rimasto per oltre dieci anni. Nel Paese africano ha prestato servizio dal 2007 al 2019, occupandosi di 26 comunità.

La sua decisione di lasciare gli incarichi ecclesiastici era arrivata alla fine del 2023 e con motivazioni ben precise.

In quella fase Ferretto aveva lasciato gli incarichi pastorali, alla fine del 2023, dopo aver chiesto una pausa.

La decisione era arrivata per assecondare, come detto da lui stesso, la volontà di “capirmi, fermarmi e ritrovare la gioia”.

Tornato successivamente in Kenya, dove era conosciuto come “father Sandro”, ha iniziato una nuova fase della sua vita.

Rispetto alla sua vocazione, comunque, Ferretto ha detto di sentirsi ancora “profondamente debitore alla Chiesa, alle tante comunità che ho incontrato, ai cristiani, ai preti che ho conosciuto.” Il suo futuro, ha spiegato, sarà “meticcio.”