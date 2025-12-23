Matrimonio tra Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle appeso alla perizia, Evelina non si arrende: "Mesi di fango"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Tutto sospeso per Vittorio Sgarbi in attesa della perizia medica, anche il matrimonio con Sabrina Colle. Il critico d’arte non potrà infatti convolare a nozze con l’ex modella e attrice, sua storica compagna da 27 anni, fino alla conclusione della relazione sullo stato di salute dell’ex sottosegretario alla Cultura. A stabilirlo è stato il giudice, nella sentenza con cui ha respinto la richiesta della figlia Evelina di un amministratore di sostegno per il padre, ma anche rimandato alla consulenza di una psicoterapeuta la decisione sulle “scelte relative ai diritti personalissimi” del 73enne.

La perizia medica su Vittorio Sgarbi

Il giudice di Roma Paola Sforza ha infatti stabilito che Vittorio Sgarbi non ha bisogno di un amministratore di sostegno “per quanto concerne la cura, la salute e l’ordinaria gestione patrimoniale”, come si legge nel dispositivo, perché appare “in grado di gestire dette situazioni con il supporto della compagine familiare che lo sostiene e lo coadiuva per sua volontà”.

La decisione è arrivata in seguito all’udienza del 28 ottobre, e alla successiva istanza di ricusazione del giudice, con cui Evelina Sgarbi aveva chiesto di incaricare un tutore per l’amministrazione dei beni e del patrimonio del padre.

ANSA

Vittorio Sgarbi insieme alla storica compagna Sabrina Colle

Richiesta respinta in parte, dato che il giudice ha affidato a una consulente il compito di effettuare una perizia medica su Sgarbi, per quanto riguarda la “gestione straordinaria del proprio patrimonio e alle scelte relative ai diritti personalissimi, quali la capacità di testare e contrarre matrimonio”, al termine della quale prenderà una decisione.

Bloccato il matrimonio con Sabrina Colle

La sentenza ha dunque bloccato per il momento il matrimonio con Sabrina Colle, annunciato da Sgarbi in un’intervista andata in onda a La Vita in Diretta su Rai 1, nel mezzo della querelle familiare.

“C’è ancora questa volontà – aveva detto – perché essa restituisce armonia e una condizione di serenità a un momento tempestoso della vita. Il matrimonio ha un valore simbolico molto importante: rappresenta ciò che è stabile rispetto a ciò che è transitorio, ciò che è sicuro rispetto a ciò che è pericoloso”.

Le parole di Evelina Sgarbi

La sentenza del giudice di Roma è stata definita da Evelina Sgarbi un “primo importante segnale”, dopo “mesi di macchina del fango”.

“La battaglia che sto portando avanti e che ha come obiettivo unicamente quello di tutelare mio padre, la sua salute, la sua dignità e i suoi interessi forse non è stata vana. Purtroppo questo per me sarà comunque un Natale triste perché so che mio padre continua a non stare bene” ha dichiarato.

Un’affermazione commentata così dal legale di Vittorio Sgarbi, l’avvocato Ugo Ruffolo: “Davvero curiose le parole di Evelina Sgarbi. Considerate che il padre aveva dato piena disponibilità ad incontrare sua figlia, ma lei non si è mai presentata a casa sua dove, la giudice l’ha sottolineato, Vittorio non è circondato da un cerchio tragico, come l’ha definito la controparte, ma da gente che gli vuol bene veramente come la sua fidanzata Sabrina Colle e sua sorella Elisabetta”