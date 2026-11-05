Mattarella a Napoli per Con il Sud: "Chi nasce nel Meridione possa scegliere liberamente di restarvi"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“Chi nasce nel Meridione possa scegliere liberamente di restarvi, possa tornarvi se ha fatto esperienza altrove”. Lo ha detto il 5 novembre 2026 a Napoli il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ospite del ventennale della Fondazione Con il Sud. Per il capo dello Stato è “una chiave di sviluppo per l’intero Paese” e un “interesse nazionale dell’Italia”. La cerimonia si è tenuta al Complesso monumentale Donnaregina. Come riporta l’ANSA, erano presenti il cardinale Mimmo Battaglia, il presidente della Regione Campania Roberto Fico e il sindaco Gaetano Manfredi. Nel suo breve saluto Mattarella ha citato i “quattro verbi” che guidano la Fondazione e ha detto che chi lavora per il Sud svolge “un ruolo prezioso nella nostra comunità nazionale”. Poi ha ringraziato il presidente Stefano Consiglio “per quanto fatto in questi vent’anni”. All’evento è stata presentata un’indagine Demopolis sullo spopolamento: secondo LaPresse, l’82% degli italiani si dice preoccupato per i giovani che lasciano il Sud, quota che nel Mezzogiorno sale al 92%.