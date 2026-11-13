Mattarella a Vicenza tra Canova e Kiefer: la visita alla mostra in Basilica Palladiana e al Teatro Olimpico
Il presidente Mattarella visita Palazzo Leoni Montanari e la mostra su arte italiana e tedesca.
Giornata tra arte e cultura a Vicenza per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In mattinata il capo dello Stato ha visitato in Basilica Palladiana la mostra “Italia e Germania. Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer”, prima tappa della trilogia “Ispirazione Europa”, e ha poi partecipato alla cerimonia inaugurale al Teatro Olimpico. Prima di lasciare la città si è fermato per una breve visita privata alle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.