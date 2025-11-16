Mattarella al Bundestag cita il Dottor Stranamore, come il capolavoro di Stanley Kubrick predisse il futuro
In visita al Bundestag tedesco, Sergio Mattarella ha citato nel suo discorso commemorativo il film Dottor Stranamore di Kubrick
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita a Berlino in occasione della Giornata nazionale del lutto, oggi dedicata all’amicizia italo-tedesca. Nel corso del suo discorso commemorativo al Bundestag, affiancato dall’omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier, Mattarella ha fatto riferimento al Dottor Stranamore, il film di Stanley Kubrick che sembra raccontare anche delle guerre odierne.
- Il discorso di Mattarella al Bundestag
- Il Dottor Stranamore di Stanley Kubrick
- Cosa significa la citazione di Mattarella
Il discorso di Mattarella al Bundestag
È un duro attacco alla guerra il discorso di Sergio Mattarella al Bundestag tedesco nella Giornata nazionale del lutto.
“Oltre il 90% delle vittime dei conflitti è tra i civili. – ribadisce il Presidente – Questo non può rimanere ignorato e impunito”.
Peter Sellers in una scena de Il Dottor Stranamore
“Quanti morti occorreranno ancora, prima che si cessi di guardare alla guerra come strumento per risolvere le controversie tra gli Stati?” si chiede il Capo dello Stato italiano.
La guerra come uso “per l’arbitrio di voler dominare altri popoli”. E Mattarella denuncia il ritorno di “guerra, razzismo, aggressione”.
Infine, il Presidente parla di “nuovi dottor Stranamore” che “si affacciano all’orizzonte, con la pretesa che si debba amare la bomba”.
Il Dottor Stranamore di Stanley Kubrick
Il Dottor Stranamore – ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba è un film di Stanley Kubrick del 1964.
Tratto dal romanzo omonimo di Peter George, ha Peter Sellers nel ruolo di protagonista.
Il film racconta del generale statunitense Ripper che, in completa autonomia, decide di attaccare l’Unione Sovietica.
Il “piano R” innestato dal generale innescherà quello chiamato Ordigno di fine mondo, una serie di esplosione di bombe nucleari in grado di estinguere la vita sulla Terra per quasi un secolo.
La scelta è del solo generale Ripper, l’unico a conoscenza del codice per fermare l’operazione, ma mentalmente instabile.
Cosa significa la citazione di Mattarella
Se Sergio Mattarella ha scelto di citare il Dottor Stranamore è per via della feroce satira che caratterizza il capolavoro di Kubrick.
La pellicola demolisce con lo strumento di un’ironia grottesca e surreale l’assurdità della guerra.
La critica è al potere nucleare – o in ogni caso militare – affidato nelle mani di pochi uomini e delle loro idee. La denuncia, ripresa anche da Mattarella, è anche alla guerra utilizzata come strumento diplomatico.
Alle bombe lanciate con il pretesto di portare la democrazia, ristabilire confini, sconfiggere le tirannie. Un controsenso che Kubrick rese sottilmente e che il Presidente ha colto in pieno.