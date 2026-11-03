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Mattarella al Quirinale: "L'Italia ripudia la guerra, le Forze Armate siano presidio di pace"

Mattarella sottolinea l'importanza della Costituzione per l'etica militare e la pace internazionale.

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vincenzo corrado

Vincenzo Corrado

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la consegna delle insegne dell’Ordine militare d’Italia al Quirinale, ha richiamato le Forze Armate al rispetto della Costituzione. In un mondo sempre più complesso e imprevedibile, ha sottolineato la necessità di una formazione che abbia come riferimento i principi costituzionali. L’Italia è una Repubblica che “ripudia la guerra come strumento di offesa e aggressione per altri popoli” e deve essere un “presidio di pace, di dialogo, di collaborazione internazionale”. Mattarella ha infine ribadito l’importanza del diritto e delle organizzazioni internazionali, nate per evitare che “la barbarie sia il criterio di comportamento della vita internazionale”.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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